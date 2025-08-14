En Az Yakan SUV Araçlarda Zirve Değişti! İşte Yakıt Cimrisi Arabalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

SUV segmenti Türkiye otomobil pazarında liderliğini pekiştirirken, hem tasarım hem performans hem de yakıt tasarrufu arayan sürücüler için seçenekler artıyor. Özellikle hibrit teknolojili modeller, düşük tüketim değerleriyle öne çıkıyor. İşte Türkiye’de satışta olan ve yakıt tüketimi en düşük 10 SUV modeli…

10. Suzuki Vitara

1,4 litrelik benzinli motor ve 48 volt yarı hibrit sistemle gelen Vitara, ortalama 5,7 lt/100 km tüketim sunuyor. 129 beygir gücündeki model, 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor. Önden çekişli ve 4x4 versiyonları mevcut. Fiyat aralığı: 1.845.000 – 2.170.000 TL.

9. Peugeot 3008

1,2 litrelik motor ve hibrit sistemiyle 145 beygir güç üreten Peugeot 3008, 5,6 lt/100 km tüketiyor. 10 inç dokunmatik ekran, aktif şerit takip ve acil fren sistemi standart. Başlangıç fiyatı: 2.355.000 TL.

8. Honda HR-V

1,5 litrelik hibrit motorla 239 beygir güç sunan HR-V, ortalama 5,4 lt/100 km yakıt tüketiyor. Kampanyalı fiyat: 2.135.000 TL.

7. Nissan Qashqai

e-POWER tam hibrit teknolojisiyle tek depoda 1.018 km menzil sunan Qashqai, ortalama 5,3 lt/100 km tüketiyor. 190 beygirlik versiyonun fiyatı: 3.094.700 TL.

6. Opel Frontera

145 beygirlik hibrit motoruyla 5,3 lt/100 km tüketim değerine sahip. İki donanım seçeneği bulunuyor. Fiyat: 1.758.000 TL ve 12 ay sıfır faiz avantajı mevcut.

5. Citroën C4

Peugeot 3008 altyapısına sahip hibrit C4, ortalama 5,1 lt/100 km tüketiyor. Nakit alımda başlangıç fiyatı: 1.695.000 TL.

4. Toyota Corolla Cross

1,8 litrelik hibrit motoruyla 5 lt/100 km tüketen Corolla Cross, üç donanım seviyesiyle satışta. Lansmana özel başlangıç fiyatı: 1.960.500 TL.

3. Fiat Egea Cross

Dizel motorlu Egea Cross, 130 beygir güç ve 4,7 lt/100 km tüketim değeri sunuyor. Otomatik versiyon başlangıç fiyatı: 1.599.900 TL.

2. Renault Austral

Tam hibrit versiyonu 4,7 lt/100 km tüketen Austral, 160 beygirlik yarı hibrit ve 200 beygirlik tam hibrit seçenekleriyle satılıyor. Başlangıç fiyatı: 3.065.000 TL.

1. Cupra Formentor

1,5 litrelik motor ve şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle 272 beygir güç sunan Formentor, karma tüketimde yalnızca 0,6 lt/100 km ile listenin zirvesinde. Başlangıç fiyatı: 5.995.000 TL.

Kaynak: Haber Merkezi