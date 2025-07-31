Ev ve Araba Alacaklar Dikkat! Filiz Eryılmaz Kredi Faizleri İçin Tarih Verdi: O Döneme Hazırlıklı Olun

ABD Merkez Bankası'nın (FED) son faiz kararı sonrası piyasalarda gözler yeniden Türkiye’ye çevrildi. Ekonomist Filiz Eryılmaz, hem küresel gelişmeleri hem de Türkiye'deki faiz, enflasyon ve kredi dinamiklerini analiz etti. Ev ve araç almayı planlayanlara önemli uyarılarda bulunan Eryılmaz, faiz indirimi için olası tarihi açıkladı.

FED'DE 30 YILDIR GÖRÜLMEYEN BİR TABLO YAŞANDI

Eryılmaz, Powell’ın açıklamalarının piyasa tarafından kısmen "güvercin" olarak algılandığını belirterek, bunun son 30 yılda FED tarihinde nadir görülen bir gelişme olduğunu ifade etti. Eylül ayında faiz indirimi ihtimalinin ortaya çıkmasının, bazı üyelerin karşı oy kullanmasıyla daha da belirginleştiğini aktardı.

Jerome Powell’ın konuşmasının tonu daha sert olsa da, "Bekle-gör" yaklaşımının devam edeceği sinyalleri verdiğini söyleyen Eryılmaz, eylül ayında faiz indirimi ihtimalinin hala masada olduğunu vurguladı.