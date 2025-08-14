ASELSAN Rekora İmza Attı: KAP'a Bildirildi

ASELSAN, 54 milyon dolarlık rekor bir sözleşmeye imza attı. Şirketin ihracat anlaşması Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.

ASELSAN Rekora İmza Attı: KAP'a Bildirildi
ASELSAN, Ortadoğu ve Afrika pazarında önemli bir ihracat anlaşmasına imza attı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışı kapsamında toplam 54 milyon dolarlık bir sözleşme gerçekleştirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulan bilgilere göre, ASELSAN’ın bu hamlesi, bölgedeki savunma teknolojileri pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

