Bölgede Tanımayan Yoktu! Ünlü Marketten Beklenmedik Konkordato Talebi

Kayseri’de faaliyet gösteren Efe Gross ve Tanzim Satış Noktaları ile şirket ortakları, konkordato talebinde bulunarak mahkemeden geçici mühlet aldı.

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Safure Özkaya, Davut Özkaya, Mehmet Özkaya ve Mustafa Özkaya’nın başvurusu üzerine, 8 Ağustos 2025 tarihinden itibaren her biri için 3 ay geçici mühlet kararı verdi.

Efe Gross ve Tanzim Satış Noktaları ile şirket ortaklarına ilişkin firmanın borçlarını yeniden yapılandırabilmesi ve bütçe planlaması yapabilmesi için konkordato sürecini başlatmış oldu.

KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme ayrıca süreci denetlemek üzere muhasebeci, mühendis ve avukatlardan oluşan bir komiser heyeti görevlendirdi.

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, alacaklılara da çağrı yapıldığı belirtildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜREÇ TANINDI

Buna göre, konkordato sürecinin gerekçesiz olduğunu düşünen alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek itiraz edebilecek.

