Emeklilerin Aynı Anda 3 Maaş Almasının Formülü Belli Oldu! Çoğu Kişi Farkında Bile Değil

Türkiye’de emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Maddi gelirini artırmak isteyen emekliler için yasal olarak iş hayatına dönmenin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. EYT düzenlemesi sonrası genç yaşta emekli olanların da bu gruba katılmasıyla, SGK’dan aylık alan dosya sayısı 16 milyonu aştı. Bu rakamın yaklaşık 14-15 milyonunu emekliler oluşturuyor. Türkiye’deki emekli sayısı ise 130 ülkenin nüfusunu geride bırakıyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLERDEN DESTEK PRİMİ KESİLİYOR

Emekliler çalışmaya başladığında kayıt altına alınıyor ve Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeniyor. Kayıt dışı çalıştırmak ise yasal olarak suç. Ancak bu primler yalnızca meslek hastalığı ve iş kazası sigortasını kapsıyor; emekli maaşını artırmıyor ve ikinci bir emeklilik hakkı sağlamıyor.

MUTLAK KESİNTİSİZ MAAŞ ÖDEMESİ

Çalışan emekliler, hem işyerinden aldıkları maaşı hem de emekli aylıklarını kesintisiz şekilde alabiliyor. Daha önce Bağ-Kur emeklilerinden yapılan kesinti de kaldırıldığı için iki maaş tam olarak ödeniyor.

AYNI ANDA 3 MAAŞ ALMA İMKANI

Eşi vefat eden emekliler, kendi emekli aylıklarının yanı sıra eşlerinden ölüm aylığı da alabiliyor. Çalışan bir emekli, hem kendi maaşını hem eşinden bağlanan ölüm aylığını hem de çalıştığı işten aldığı ücreti aynı anda elde edebiliyor. Böylece üç farklı kaynaktan gelir sağlanabiliyor.

ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI

Vefat eden sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için belirli prim gün sayılarının tamamlanmış olması gerekiyor. En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi veya SSK’lılarda en az 5 yıl sigortalılık ve 900 prim günü şartı aranıyor.

KAMUDA ÇALIŞMA DURUMU

Emekli olduktan sonra kamuda görev alınabiliyor ancak bu durumda emekli maaşı kesiliyor. Kamu görevinden ayrıldığında maaş güncellenerek yeniden bağlanıyor.

GELİR HESABI

En düşük emekli maaşı 16.881 TL’ye yükseldi. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlar en az 8.440 TL, yüzde 75 olanlar ise en az 12.660 TL alıyor. Hem kendi maaşını hem eşinden ölüm aylığını alan bir emeklinin geliri en az 25.321 TL oluyor. Asgari ücretle çalışan bir emeklinin aylık toplam kazancı ise 47.425 TL’ye kadar çıkıyor.

İZİN, TAZMİNAT VE İŞSİZLİK MAAŞI

Emekliler, diğer çalışanlarla aynı izin haklarına sahip. 50 yaş üstünde yıllık izin süresi en az 20 gün. İstifa eden emekliler kıdem tazminatı alamazken, işveren tarafından çıkarıldıklarında ihbar ve kıdem tazminatı hakkı doğuyor. Ancak işsizlik maaşı alamıyorlar çünkü çalışırken işsizlik sigortası primi kesilmiyor.

Kaynak: Sabah