ABD'den Kriptoya Soğuk Duş! Bitcoin Rekor Kırmıştı, Sert Düştü

Bitcoin, haftaya güçlü bir başlangıç yapsa da ABD'deki yasa tasarılarının reddiyle yönünü aşağı çevirdi. Stabilcoin ve dijital varlık düzenlemelerinin netleşmemesi, yatırımcıda belirsizlik yarattı. 123 bin doları aşan BTC fiyatı, bugün 117 bin dolar seviyelerinde denge arayışını sürdürüyor.

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ABD'den Kriptoya Soğuk Duş! Bitcoin Rekor Kırmıştı, Sert Düştü
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Haftaya rekor seviyeyle başlayan Bitcoin, kısa sürede sert bir düzeltmeye gitti. Pazartesi günü 123 bin 235 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşan BTC, salı günü 115 bin 730 dolara kadar geriledi. Bugün ise fiyat, 117 bin 500 dolar civarında dalgalanarak denge arayışını sürdürüyor.

PİYASALARDA HAYAL KIRIKLIĞI

ABD'de "Kripto Haftası" kapsamında gündeme gelen üç yasa tasarısının usul oylamasında reddedilmesi, piyasada hayal kırıklığı yarattı. Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi vekillerin karşı çıktığı düzenlemeler, Bitcoin'de alım iştahını düşürdü. Bu gelişme, yatırımcıların risk iştahını azaltarak satış baskısını artırdı.

Kripto para piyasasının yakından takip ettiği bu tasarılardan biri, stabilcoinler için bir yasal çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Değeri genellikle dolara sabitlenen bu dijital varlıklar, para transferlerinde sıkça tercih ediliyor. Stabilcoin’lerin düzenlenmesi, sektör için büyük önem taşıyor. Bir diğer tasarı ise Bitcoin gibi dijital varlıkların "emtia" olarak tanımlanmasını içeriyor. Bu tanım, kripto paraların düzenleyici netlik kazanması açısından sektörün lehine bir adım olarak değerlendiriliyor. Üçüncü tasarı ise ABD Merkez Bankası'nın dijital dolar benzeri bir para birimi çıkarmasını yasaklamayı hedefliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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