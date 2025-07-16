'Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı' İddiası Gündem Oldu, Bakanlıktan Açıklama Geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu ay faiz indirimi beklediğini söylediği öne sürüldü. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır." denildi.

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'Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı' İddiası Gündem Oldu, Bakanlıktan Açıklama Geldi
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Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması, 24 Temmuz’da toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz kararı üzerindeki beklentileri artırdı. Ekonomi çevreleri Merkez Bankası’nın bu toplantıda 250 ila 300 baz puan arasında bir indirim yapacağına kesin gözüyle bakıyor. Yüksek faiz oranlarının yatırım ve üretim üzerindeki etkisi, Kızılcahamam kampının da ana gündem maddelerinden biri oldu.

'Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı' İddiası Gündem Oldu, Bakanlıktan Açıklama Geldi - Resim : 1

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, AKP'nin Kızılcahamam kampında, temmuz ayında bir faiz indiriminin büyük olasılıkla gerçekleşeceğini söylediği öne sürüldü. Şimşek'in milletvekillerine yaptığı sunumda, "Aslında faiz indirimi olacaktı, bu operasyonların piyasalara yansımaları sebebiyle ertelendi. Çok aksi bir gelişme olmazsa, bu ay içinde bir faiz indirimi olması bekleniyor." dediği iddia edildi ancak bakanlıktan yalanlama geldi.

'Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı' İddiası Gündem Oldu, Bakanlıktan Açıklama Geldi - Resim : 2

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır. Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

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Kaynak: AA

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