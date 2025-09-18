Beklenen Haber Geldi: Kademeli Emeklilik Yolda! 10 Milyon Kişiyi İlgilendiren Düzenleme İçin Tarih Verildi

Erken emeklilik için yaşanan gelişmeleri takip eden milyonlarca kişiye güzel haber geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, 10 milyondan fazla çalışanı etkileyecek olan kademeli emeklilik için tarih verdi. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Erken emeklilik için yeni düzenleme geliyor mu? Kademeli emeklilik ne zaman Meclis’e gelecek? İşte kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçeceği tarih…