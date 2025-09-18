Beklenen Haber Geldi: Kademeli Emeklilik Yolda! 10 Milyon Kişiyi İlgilendiren Düzenleme İçin Tarih Verildi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıranlara beklenen haber verildi. EYT’den 3.5 milyon çalışan emekli oldu ancak kaçıranlar ise gözünü kademeli emekliliğe çevirdi. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi yapan milyonlarca çalışan, yaş farkı nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini beklerken SGK Uzmanından müjdeli haber geldi. Kademeli emeklilik yolda, gözler Meclis’e çevrildi. İşte kademeli emeklilik düzenlemesinde yaşanan gelişmeler…
Kaynak: TGRT
Erken emeklilik için yaşanan gelişmeleri takip eden milyonlarca kişiye güzel haber geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, 10 milyondan fazla çalışanı etkileyecek olan kademeli emeklilik için tarih verdi. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Erken emeklilik için yeni düzenleme geliyor mu? Kademeli emeklilik ne zaman Meclis’e gelecek? İşte kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçeceği tarih…
ASKERLİK BORÇLANMASI VE KADINLARIN STAJ SİGORTASI DAHİL OLACAK
SGK Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik düzenlemesinin EYT ile sınırlı kalmayacağını vurguladı. Askerlik borçlanması ve kadınların staj sigortası gibi farklı durumların da kapsama dahil edilebileceğini söyledi.
Örneğin, 2009 veya 2020 yılında sigortası başlayan anneler, daha önceki staj sigortaları sayesinde yeni düzenlemeden yararlanabilir.
2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu kapsamında kademeli sistem için yaklaşık 40 yıllık bir geçiş süreci planlandı.
Bu sistemde, örneğin 2008 Mayıs’ta işe başlayan bir kişi, kademeli sisteme göre 2035 yılına kadar emekliliğini beklemek zorunda kalıyor. Bu durum, kademeli sistemde bir “çukur” etkisine yol açıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN HAYATA GEÇİRELECEK?
SGK Uzmanı Karakaş, borçlanmalar dahil yaklaşık 4,3-4,4 milyon kişiyi ilgilendiren kademeli emeklilik düzenlemesinin, eşler ve çocuklar dahil edildiğinde toplamda 10 milyon kişiyi kapsayacağını belirtti. Karakaş, yasanın 2025 yılında çıkmasının mümkün olmadığını ve en erken 2027 yılında, seçim dönemine yakın bir zamanda gündeme gelmesini öngördü.
Kademeli emeklilik, sanal medya ve haber mecralarında oldukça organize bir şekilde gündemde tutuluyor. Kamuoyunun ilgisi ve taleplerin artması, düzenlemenin hükümetin öncelikleri arasında yer almasını kuvvetle muhtemel kılıyor.