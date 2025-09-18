Büyük Hatası Gündem Olmuştu! Nihat Kahveci'den Çok Konuşulacak İrfan Can Eğribayat İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Alanyaspor karşısında yediği hatalı golle gündeme gelen İrfan Can Eğribayat ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Nihat Kahveci'nin İrfan Can Eğribayat iddiası ve detaylar...

‘TÜRK HAKEMLERİNİN PERFORMANSI YERLERDE’

Türk hakemlerinin istikrarsız performansını eleştiren Nihat Kahveci, “Bizim bu seviyeyi yükseltmemiz lazım yoksa hiçbir şey olmaz" şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin iyi bir performans sergilemediğini belirten ve Talisca'yı eleştiren Kahveci, "Bu kadrodan ilk yarı bu futbol mu çıkar? Talisca bugün sahada yok, cephede faul almak için yalandan atlıyor. Oğuz'un tek yaptığı içeri çekip orta atmak. Szymanski Semedo topu alınca ileri koşu atıyor veya kornerde paslaşıyor. Böyle bir futbol olur mu? İlk yarı Alanyaspor 2. golü de bulabilirdi" dedi.

FENERBAHÇE’NİN POZİSYONU PENALTI MI?

Fenerbahçe'nin son dakikada itiraz ettiği pozisyonla ilgili konuşan Nihat Kahveci, "VAR tekrar çağırmalıydı, bütün kamuoyu pozisyonu tekrar izlemeliydi. Kanıt yoksa da çağırması lazım. Zaten hep kanıt varken çağırmıyoruz ki. Güven'in eline geldiğini görüyorum ama dizden mi geliyor bakmak lazım. Oosterwolde'nin pozisyonda şiddeti bilmiyoruz, kalktı isyan etmeden geriye koştu" sözlerini sarf etti.

NİHAT KAHVECİ’DEN BOMBA İRFAN CAN EĞRİBAYAT İDDİASI

Öte yandan Nihat Kahveci, uzatma dakikalarında yediği hatalı golle eleştirilen İrfan Can Eğribayat'la ilgili de konuştu. İrfan Can Eğribayat'ın artık 3. kaleci olacağını iddia eden Kahveci, "Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey. Sezon başından beri iyi bir kalecinin gerektiğini söylüyorduk. İrfan bugünkü hatasıyla artık 3. kaleci olur. Futbol böyledir, bazı hatalar böyledir" diyerek sözlerini tamamladı.

