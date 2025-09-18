TFF'den Ali Koç'a Sert Yanıt! 'Hesap Verme Makamı Değiliz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün Kadıköy'de oynanan Alanyaspor maçında rakibiyle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de tansiyon yükseldi. Müsabaka sonrası yaptığı açıklamada hakem kararlarını sert sözlerle eleştirerek "Cihan Aydın bir daha bu stada giremez" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün saat 16.00'da yönetim kuruluyla birlikte Riva'ya giderek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek.

Olağanüstü kongre öncesi camiasında rüzgarı arkasına almak isteyen Ali Koç'un bu görüşmesi öncesinde, TFF'den çarpıcı bir yanıt geldi. TFF'nin açıklamasında "Federasyonumuzun bir 'hesap verme makamı' değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.

Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe’nin randevu talebine de, bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde “hesap zamanı” ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz.

Federasyonumuzun bir “hesap verme makamı” değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: İHA