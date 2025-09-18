Kara Bulutlar Galatasaray’ın Yakasını Bırakmıyor! Victor Osimhen’den Bir Kötü Haber Daha: Tam Gelecek Derken Kahreden Haber Geldi

Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Gözler ise Nijeryalı golcü Victor Osimhen’e çevrildi. Sakatlığı nedeniyle Almanya’ya götürülmeyen Osimhen’den bir kötü haber daha geldi. Tam gelecek derken kahreden haber geldi. İşte son dakika Victor Osimhen haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Kara Bulutlar Galatasaray’ın Yakasını Bırakmıyor! Victor Osimhen’den Bir Kötü Haber Daha: Tam Gelecek Derken Kahreden Haber Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi açacak olan Galatasaray, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip zorlu karşılaşmada en etkili gol silahı Victor Osimhen'den mahrum olacak. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarları şoke etti.

TAM GELECEK DERKEN KAHREDEN HABER GELDİ! O MAÇTA YOK

Nijerya Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrası Eyüpspor maçında forma giyemeyen yıldız golcü, Frankfurt karşılaşmasında da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk’un yolunu gözlediği Osimhen’den kötü haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Victor Osimhen'in pazartesi günü Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçında da forma giymesi zor.

Kara Bulutlar Galatasaray’ın Yakasını Bırakmıyor! Victor Osimhen’den Bir Kötü Haber Daha: Tam Gelecek Derken Kahreden Haber Geldi - Resim : 1

İŞTE OSIMHEN’İN SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ

Nijeryalı golcünün, 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

Kara Bulutlar Galatasaray’ın Yakasını Bırakmıyor! Victor Osimhen’den Bir Kötü Haber Daha: Tam Gelecek Derken Kahreden Haber Geldi - Resim : 2

Osimhen'in Alanyaspor maçında sonradan oyuna girmesi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarına ise tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Çınar, sakatlığının ciddi olmadığını ancak oyuncunun riske edilmek istenmediğini vurguladı.

Son dakika: Benfica, Jose Mourinho’yu Resmen Açıkladı! İşte Alacağı Ücret...Son dakika: Benfica, Jose Mourinho’yu Resmen Açıkladı! İşte Alacağı Ücret...Spor

Kaynak: Sabah

Etiketler
Galatasaray Osimhen UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Güncelleme:
12 Dev Adam’ın Yıldızı Alperen Şengün’den Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Kareleri Gören Herkes Aynı Yorumu Yaptı: Bakın Biricik Aşkı Kimmiş… Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Tek Yorum Yapıldı
Kendi Evi Cehennem Oldu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz
Fenerbahçe Resmen Açıkladı, Saat Belli Oldu! Ali Koç ve Yönetimi TFF'ye Gidiyor Saat Belli Oldu! Ali Koç ve Yönetimi TFF'ye Gidiyor
Son dakika: Benfica, Jose Mourinho’yu Resmen Açıkladı! İşte Alacağı Ücret... Resmi Açıklama Geldi! İşte Alacağı Ücret
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?