Kara Bulutlar Galatasaray’ın Yakasını Bırakmıyor! Victor Osimhen’den Bir Kötü Haber Daha: Tam Gelecek Derken Kahreden Haber Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi açacak olan Galatasaray, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip zorlu karşılaşmada en etkili gol silahı Victor Osimhen'den mahrum olacak. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarları şoke etti.

TAM GELECEK DERKEN KAHREDEN HABER GELDİ! O MAÇTA YOK

Nijerya Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrası Eyüpspor maçında forma giyemeyen yıldız golcü, Frankfurt karşılaşmasında da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk’un yolunu gözlediği Osimhen’den kötü haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Victor Osimhen'in pazartesi günü Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçında da forma giymesi zor.

İŞTE OSIMHEN’İN SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ

Nijeryalı golcünün, 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

Osimhen'in Alanyaspor maçında sonradan oyuna girmesi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarına ise tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Çınar, sakatlığının ciddi olmadığını ancak oyuncunun riske edilmek istenmediğini vurguladı.

Kaynak: Sabah