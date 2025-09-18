Son dakika: Benfica, Jose Mourinho’yu Resmen Açıkladı! İşte Alacağı Ücret...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Portekizli teknik direktörün yeni adresi belli oldu.

MOURINHO LİZBON’A GELDİ

Jose Mourinho, Benfica ile görüşmek için Lizbon'a geldi. Havalimanı çıkışında Portekiz basınına konuşan Mourinho, "Benfica bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Evet dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz." dedi.

SON DAKİKA: BENFICA’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Portekiz kulübünden yapılan açıklamada; "Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevine getirilmesi için görüşmeler sürüyor ve yakında sonuçlanması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE ALACAĞI MAAŞ ÜCRETİ

Portekiz basınına göre; Jose Mourinho, Benfica ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak ve 6 milyon Euro net maaş ile birlikte takım başarılarına göre bonuslar kazanacak.

