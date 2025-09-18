Fenerbahçe Resmen Açıkladı, Saat Belli Oldu! Ali Koç ve Yönetimi TFF'ye Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a tepkiler yükselirken, 21 Eylül'deki olağanüstü kongre öncesi yaşananlar taraftarı daha da kızdırdı. Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından ligdeki puan kaybının da 4'e çıkması tepkilerin büyümesine neden oldu.

Son olarak dün Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası hakem tartışmaları yaşanmasının arkasından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok sert bir açıklama yaptı. Hakem Cihan Aydın için "Bir daha bu stada giremez. Taraftar izin vermez" diyen Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) hakem kararları üzerinden tepki gösterdi.

SAAR 16.00'DA RİVA'YA GİDİYORLAR

Bugün TFF'ye gitme kararı alan Ali Koç'un yapacağı hamle merakla beklenirken, Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün saat 16.00’da TFF’nin Riva tesislerine gideceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva tesislerine gidecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi