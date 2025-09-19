Tüm Ülkeler Kabul Etti Ama... Gazze'de Ateşkes Tasarına ABD Vetosu

BMGK'da Gazze’de derhal şartsız ve kalıcı ateşkes ve kalıcı ateşkes anlaşmasıyla Hamas’n elindeki İsrail’li rehinelerin serbest bırakılmasını öngören karar tasarısı ABD'ye takıldı. Tüm ülkeler tasarıyı kabul ederken, bir tek ABD'den ret oyu geldi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına ilişkin görüşmek için bir araya geldi.

Gazze’de derhal şartsız ve kalıcı ateşkes ve kalıcı ateşkes anlaşmasıyla Hamas’n elindeki İsrail’li rehinelerin serbest bırakılmasını öngören karar tasarısı ABD’den veto yedi.

Söz konusu tasarı oylamaya sunulurken, oylamada 15 üye ülkeden 14'ü tasarının lehine oy kullandı. ABD ise karar tasarını reddeden tek ülke oldu.

