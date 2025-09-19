Japonya Prensesi Şanlıurfa'da

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etmek için Şanlıurfa’ya geldi.

Japonya Prensesi Şanlıurfa'da
Türkiye’yi ziyaret eden Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Kırıkkale ve Kırşehir’in ardından Şanlıurfa’ya geldi.

Japonya Altes Prenses Akiko Mikasa, arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etmek için Şanlıurfa’ya geldi. Gece saatlerinde havayoluyla Gap Havalimanına gelen Mikasa’yı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar karşıladı. Konaklayacağı otele geçen Mikasa’nın yarın Göbeklitepe ile kırsal Ayanlar Mahallesindeki kazı alanını ziyaret edeceği öğrenildi. Mikasa’ya yarınki programlarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da eşlik edeceği belirtildi.

