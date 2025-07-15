Bakan Şimşek Kararını Verdi: Asgari Ücrete Ara Zam mı Geliyor?

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Ekonomik krizin giderek tırmanması nedeniyle vatandaş hayat pahalılığına karşı direnmekte zorlanırken, 22 bin 104 liralık asgari ücret de duruma pek yardımcı olmuyor. Milyonlarca vatandaş asgari ücretle hayatını sürdürmeye çalıştığı için, bu ücretin mevcut koşullarda geçinmeyi neredeyse imkansız hale getirmesi ara zam beklentisini artırdı.

Vatandaşın bu talebi nedeniyle bazı milletvekilleri de asgari ücrete yılda iki kez zam yapılması gerektiğini vurguluyor. Emekli ve memur maaşlarının yetersizliği sebebiyle, ekonomi yönetiminin bu olağandışı ekonomik durumda üstüne düşeni yapması gerektiği belirtiliyor.

'YAPARIZ AMA KISA SÜREDE ERİR'

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok yoğun talep edilen bu konuya karşı ekonomide denge kurulmasının önemini anlattı. Bütçe açığı, cari açık, enflasyonla mücadelede bir denge kurmadan yapılacak olan artışların geçici olacağını söyledi.

Önceliği daha köklü çözümlere verdiklerini söyleyen Bakan Şimşek'in "Biz de bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir. Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız" dediği aktarıldı.

Kaynak: Hürriyet