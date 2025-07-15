Bilecik’te Karpuz İsyanı: Tarlada 1 Lira, Markette 10 Lira Olan Karpuz Ücretsiz Dağıtıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik’te, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2022’de tescillenen Osmaneli karpuzunun tarlada 1 liraya alınıp markette 10 liraya satılması, üreticilerin tepkisine neden oldu. Aradaki fiyat farkından aracıların kâr elde ettiğini belirten çiftçiler, bu duruma isyan etti. Bilecik Belediyesi, bu soruna çözüm bulmak için harekete geçti.

Üreticilerle anlaşarak tarladan yaklaşık 50 ton karpuz toplayan belediye, bu karpuzları şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir uygulama yapan Bilecik Belediyesi, hem çiftçilere destek sağladı hem de vatandaşları uygun fiyatlı karpuzla buluşturdu. Dağıtım etkinliğine belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kent merkezinde büyük kalabalıklar oluşturan vatandaşlar, karpuz ikramından memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve ekibine teşekkür etti. Belediye, bu çalışmayla hem yerel üreticiyi desteklemeyi hem de vatandaşların uygun koşullarda karpuz tüketmesini sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: İHA