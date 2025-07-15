Ünlü Market Zinciri İflasın Eşiğinde: Bütün Şubeleri Kapanabilir

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Küresel ekonomik kriz perakende sektörünü de sert şekilde sarsıyor. ABD’nin önde gelen market zincirlerinden biri olan Dollar General, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Henüz şubelerini kapatmamış olan şirketin, süreç içinde bazı mağazalarını kapatma ihtimali gündemde.

GELİRLER DÜŞTÜ, HARCAMALAR AZALDI

Yaşanan ekonomik daralmanın tüketici davranışlarını doğrudan etkilediğini belirten şirket CEO’su Todd Vasos, son dönemde yapılan müşteri anketlerine dikkat çekti. Vasos, “Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 25’i geçen yıla göre daha düşük gelire sahip olduğunu belirtti. Çekirdek müşteri grubumuzun yüzde 60’ı ise temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti” dedi.

MARKET ZİNCİRİ KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

Uygun fiyat politikasıyla bilinen ancak bazı ürünlerde gramaj düşürerek fiyat avantajını kaybeden Dollar General, artan mali baskılar karşısında küçülmeye gitme kararı aldı. Şirket, konkordato süreciyle birlikte finansal yükünü hafifletmeyi ve yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

YÜKSEK GELİRLİ MÜŞTERİLERDEN TALEP VAR

Şirketin elde ettiği veriler, yeni müşteri profilinde değişim yaşandığını da ortaya koyuyor. Vasos’a göre, bu yılki yeni müşteriler geçen yıla göre daha fazla alışveriş yaparken, özellikle keyfi harcamalara yönelme eğilimi gösteriyor. Bu da yüksek gelir grubundaki tüketicilerin Dollar General’a olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi