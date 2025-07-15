Parası Olan Bankaya Koştu! Mevduat Faizinde Yeni Rekor: Hangi Banka Ne Kadar Veriyor? İşte Güncel Liste

Mevduat faizlerinde yarış hız kesmiyor! Bazı bankalar yüzde 50’ye varan faiz oranları sunarken, 2 milyon TL’nin aylık getirisi 72 bin TL’yi aşıyor. İşte banka banka güncel faiz oranları ve kazanç hesaplamaları...

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Parası Olan Bankaya Koştu! Mevduat Faizinde Yeni Rekor: Hangi Banka Ne Kadar Veriyor? İşte Güncel Liste
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Haziran ayında enflasyonun aylık bazda beklentilerin altında, yüzde 1,37 olarak açıklanmasının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı faiz kararına çevrildi. Piyasada faiz indirimi beklentileri artarken, yatırımcılar için vadeli mevduat faiz oranları yeniden gündeme geldi.

Son haftalarda bazı bankaların mevduat faizleri %50 seviyelerine yaklaşırken, 2 milyon TL’si olan yatırımcıların bu tutardan ne kadar aylık getiri elde edebileceği de merak konusu oldu. İşte Temmuz 2025 itibarıyla bankalara göre güncel faiz oranları ve 2 milyon TL’nin 1 aylık net kazancı…

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Parası Olan Bankaya Koştu! Mevduat Faizinde Yeni Rekor: Hangi Banka Ne Kadar Veriyor? İşte Güncel Liste - Resim : 1

HSBC
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 2.072.329 TL
Net Getiri: 72.329 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %49,5
Vade Sonu Tutar: 2.071.605 TL
Net Getiri: 71.605 TL

TEB
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 2.070.882 TL
Net Getiri: 70.882 TL

ING
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 2.070.882 TL
Net Getiri: 70.882 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 2.068.712 TL
Net Getiri: 68.712 TL

Akbank
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 2.068.712 TL
Net Getiri: 68.712 TL

Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 2.057.140 TL
Net Getiri: 57.140 TL

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK DÖNEM

Mevduat faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen TCMB’nin alacağı olası faiz indirimi kararıyla birlikte oranlarda düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle yatırımcılar, yüksek faiz fırsatlarını değerlendirmek için kısa vadeli vadeli hesaplara yönelmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

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