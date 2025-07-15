Parası Olan Bankaya Koştu! Mevduat Faizinde Yeni Rekor: Hangi Banka Ne Kadar Veriyor? İşte Güncel Liste

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Haziran ayında enflasyonun aylık bazda beklentilerin altında, yüzde 1,37 olarak açıklanmasının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı faiz kararına çevrildi. Piyasada faiz indirimi beklentileri artarken, yatırımcılar için vadeli mevduat faiz oranları yeniden gündeme geldi.

Son haftalarda bazı bankaların mevduat faizleri %50 seviyelerine yaklaşırken, 2 milyon TL’si olan yatırımcıların bu tutardan ne kadar aylık getiri elde edebileceği de merak konusu oldu. İşte Temmuz 2025 itibarıyla bankalara göre güncel faiz oranları ve 2 milyon TL’nin 1 aylık net kazancı…

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

HSBC

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 2.072.329 TL

Net Getiri: 72.329 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %49,5

Vade Sonu Tutar: 2.071.605 TL

Net Getiri: 71.605 TL

TEB

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 2.070.882 TL

Net Getiri: 70.882 TL

ING

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 2.070.882 TL

Net Getiri: 70.882 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %47,5

Vade Sonu Tutar: 2.068.712 TL

Net Getiri: 68.712 TL

Akbank

Faiz Oranı: %47,5

Vade Sonu Tutar: 2.068.712 TL

Net Getiri: 68.712 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 2.057.140 TL

Net Getiri: 57.140 TL

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK DÖNEM

Mevduat faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen TCMB’nin alacağı olası faiz indirimi kararıyla birlikte oranlarda düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle yatırımcılar, yüksek faiz fırsatlarını değerlendirmek için kısa vadeli vadeli hesaplara yönelmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi