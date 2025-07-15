Piyasalarda Altın Rüzgarı! Yeni Rekorlar Kapıda

Yeni haftaya yükselişle başlayan altında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. 15 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla gram altın 4.348 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 7.110 liradan satılıyor.

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Piyasalarda Altın Rüzgarı! Yeni Rekorlar Kapıda
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Altın piyasası, haftanın ilk işlem günü olan 15 Temmuz 2025 Salı sabahında yukarı yönlü bir seyir izliyor. Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gerilimler, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu. Ons altın ile birlikte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını da değer kazandı.

Piyasalarda Altın Rüzgarı! Yeni Rekorlar Kapıda - Resim : 1

Hafta boyunca yükselişini sürdürmesi beklenen altında yeni rekorlar kırılacağı öngörülüyor. İşte 15 Temmuz güncel altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.348,40 TL – Satış 4.348,84 TL
Çeyrek Altın: Alış 6.957,44 TL – Satış 7.110,35 TL
Yarım Altın: Alış 13.864,64 TL – Satış 14.213,99 TL
Tam Altın: Alış 28.064,00 TL – Satış 28.287,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.829,75 TL – Satış 28.354,43 TL
Ata Altın: Alış 28.467,13 TL – Satış 29.185,41 TL
Ons Altın: Alış 3.342,90 Dolar – Satış 3.344,13 Dolar
Gremse Altın: Alış 69.902,00 TL – Satış 70.609,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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