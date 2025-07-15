Kurda Hareketlilik Sürüyor; Dolar 40,22 TL, Euro 47 TL Sınırını Aştı

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcılar ve vatandaşların yakın takibinde. Dolar ve euronun yeni güne yükselişle başlaması dikkat çekti.

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Kurda Hareketlilik Sürüyor; Dolar 40,22 TL, Euro 47 TL Sınırını Aştı
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İç ve dış piyasaları etkileyen altın ve döviz kuru hareketliliği, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euroda güncel dalgalanmalar, ekonomi gündeminin odağında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 40,0602 TL, satışta ise 40,2208 TL olarak açıkladı. Önceki gün bu rakamlar sırasıyla 39,9795 TL ve 40,1397 TL seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda dün itibarıyla euro/dolar paritesi 1,6990, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 147,46 olarak ölçüldü.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Yeni günde ise Dolar/TL kuru 40,2203 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 47,0429 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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