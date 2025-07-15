Goldman Sachs Açıkladı! Dolarda '45 Lira' Beklentisi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL'nin gidişatına ilişkin son raporunu paylaştı. Banka, güncel raporunda 40,22 seviyesinde haftayı tamamlayan dolar/TL’de 3 aylık tahminini 41 olarak korudu. Bankanın 6 aylık tahminini de 43 lira, 12 ay sonrası için ise tahmini 45 lira oldu.

Goldman Sachs'ın 45 liralık tahmini göz önüne alındığında dolar/TL kurunda 12 aylık süreçte artış beklentisi yüzde 12,5 oluyor.

ÖNCEKİ TAHMİNLER NASILDI?

Bankanın 23 Mayıs tarihli küresel döviz raporunda Türk Lirası'na yönelik 3,6 ve 12 aylık kur tahminler sırasıyla 41, 43 ve 45 olarak açıklanmıştı. Tahminler değişmedi, dolar/TL yılbaşından beri yüzde 13,72 artış kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi