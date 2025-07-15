Altın, Dolar, Borsa... Dev Bankadan Yatırımcıya Ecel Terleri Döktürecek Açıklama Geldi!

'GÖLGE BAŞKAN' SENARYOSU MASADA

Analizde öne çıkan bir diğer başlık ise “gölge başkan” ihtimali oldu. Fed’de başkanın aynı zamanda Guvernörler Kurulu üyesi olması gerektiğine dikkat çekilen analizde, Ocak ayında boşalacak bir koltuk üzerinden atanabilecek ismin fiilen başkanlık rolünü üstlenebileceği ifade edildi. Bu ismin Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) oy hakkına sahip olması durumunda, piyasalarda etkisinin daha belirgin olacağı vurgulandı.

Ancak Powell’ın görevde kalıp sadece başkanlık koltuğundan ayrılması gibi senaryoların da henüz spekülasyon düzeyinde olduğu belirtildi.