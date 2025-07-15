Altın, Dolar, Borsa... Dev Bankadan Yatırımcıya Ecel Terleri Döktürecek Açıklama Geldi!
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın koltuğu, siyaset cephesinden gelen baskılarla yeniden gündemde. Eski Başkan Donald Trump'ın Powell’a yönelik sert eleştirileri ve görevden alma tehditleri sonrası piyasalarda olası bir lider değişikliğinin yankıları konuşuluyor. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, bu olasılığın ekonomik etkilerini değerlendiren kapsamlı bir analiz yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Trump, başkanlık dönemi boyunca düşük faiz politikalarını savundu ve Powell’ın faiz indirimi konusundaki temkinli tavrına sert çıkışlar yaptı. Enflasyon ve jeopolitik gerilimler nedeniyle Fed’in faizlerde bekle-gör politikası izlemesi, Trump cephesinde hoşnutsuzluk yaratmaya devam ediyor.
Powell’a karşı zaman zaman "görevini yapmıyor" eleştirileri yönelten Trump, merkez bankası başkanını açıkça görevden almakla tehdit etmişti. Bu gelişmeler, Powell’ın görev süresinin sonuna yaklaşırken yeni bir dönemin kapıda olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.
'PİYASALAR ANİDEN YÖN DEĞİŞTİRMEYECEK'
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Morgan Stanley analistleri, kısa vadede ani bir para politikası değişikliği beklenmediğini vurguladı. Banka, “Yeni bir başkan göreve gelse bile, veriye dayalı karar alma geleneği devam edecektir. Bu nedenle, piyasalarda dramatik bir yön değişikliği olası görünmüyor” açıklamasını yaptı.
'GÖLGE BAŞKAN' SENARYOSU MASADA
Analizde öne çıkan bir diğer başlık ise “gölge başkan” ihtimali oldu. Fed’de başkanın aynı zamanda Guvernörler Kurulu üyesi olması gerektiğine dikkat çekilen analizde, Ocak ayında boşalacak bir koltuk üzerinden atanabilecek ismin fiilen başkanlık rolünü üstlenebileceği ifade edildi. Bu ismin Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) oy hakkına sahip olması durumunda, piyasalarda etkisinin daha belirgin olacağı vurgulandı.
Ancak Powell’ın görevde kalıp sadece başkanlık koltuğundan ayrılması gibi senaryoların da henüz spekülasyon düzeyinde olduğu belirtildi.
YASAL SINIRLAR ETKİLİ OLACAK
Morgan Stanley raporunda, Fed yapısı itibarıyla Guvernörler Kurulu ve FOMC’nin teknik olarak ayrı oluşumlar olduğuna değinildi. Başkanlık görevinin bugüne kadar hep Guvernörler Kurulu Başkanı tarafından yürütüldüğü, bu geleneğin dışına çıkılmasının yasal olarak mümkün olsa da fiilen denenmediği ifade edildi.
EKONOMİK GÖSTERGELER KARARLARI ŞEKİLLENDİRECEK
Analistler, başkan değişikliğinden çok, ekonomik verilerin Fed'in yönünü belirleyeceğini savundu. Zira geçmişte, siyasi kimliğiyle öne çıkan bazı atamaların göreve geldikten sonra Fed’in bağımsızlığına sadık kaldığı pek çok kez görülmüştü.
Powell’ın görev süresi dolana dek asıl belirleyici unsurun ekonomik göstergeler ve piyasa sinyalleri olacağı ifade ediliyor. Morgan Stanley'e göre, "gölge başkan" tartışmaları şimdilik ikinci planda kalsa da zamanla bu tür senaryoların daha yüksek sesle tartışılabileceği bir döneme giriliyor.