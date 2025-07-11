17 Ton Ücretsiz Dağıtıldı, Duyan Alıp Gitti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerindeki aş evleri ile sosyal destek kartı kullanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1 tır dolusu 17 ton karpuz dağıtıldı.

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17 Ton Ücretsiz Dağıtıldı, Duyan Alıp Gitti
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; yaz sıcaklarının etkisini bir nebze olsun hafifletmek ve sofralara serinlik katmak için büyük bir dayanışma örneğine daha imza attı.

Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerindeki aş evleri ile sosyal destek kartı kullanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1 tır dolusu 17 ton karpuz dağıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını her geçen gün daha da derinleştirerek vatandaşın gönlünde kalıcı bir yer edinmeye devam ediyor. Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı ambarında hazırlanan 1 tır dolusu 17 ton karpuz, titiz bir çalışmayla araçlara yüklendi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, "Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerimizde bulunan aş evlerimize ve bizden sürekli sosyal destek kartı alan ailelerimize bir tır karpuz alımı yaparak, Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda dağıtıyoruz. Arkadaşlarımız araçlarımıza yükledikten sonra 20 noktamızda bu dağıtımları yaptık" ifadelerini kullandı. özel dayanışma örneği oldu.

Kaynak: AA

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