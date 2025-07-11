6 Saat Ders Çalışarak LGS'den Tam Puan Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Genç, sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Genç, AA muhabirine, sınava hazırlanma sürecinde ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları dahil herkesten destek gördüğünü belirterek, sonucu öğrenince çok mutlu olduğunu ve gururlandığını ifade etti.

Kendine bir ideal belirleyerek çalıştığını anlatan Genç, "Vatanımı, milletimi, dinimi daha ileriye götürme ideali. Bu ideal için yapmam gerektiğini düşünüyorum ve yapıyorum." dedi.

Aldığı tam puanla imam hatip liselerini tercih etmeyi düşündüğünü anlatan Genç, "Dediğim gibi idealim var. Bu idealime beni en yakınlaştıracak yerlerin yine imam hatip liseleri olacağını düşünüyorum ama il dışına çıkmayı da düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sınava okul saatleri dışında günde 6 saat çalışarak hazırlandığını vurgulayan Genç, ders çalışmanın zamanla kendisi için eğlenceye dönüştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA