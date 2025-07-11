6 Saat Ders Çalışarak LGS'den Tam Puan Aldı

Rize'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mahmut Ali Genç, sınava okul saatleri dışında günde 6 saat ders çalışarak başarıya ulaştığını söyledi.

Son Güncelleme:
6 Saat Ders Çalışarak LGS'den Tam Puan Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Genç, sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Genç, AA muhabirine, sınava hazırlanma sürecinde ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları dahil herkesten destek gördüğünü belirterek, sonucu öğrenince çok mutlu olduğunu ve gururlandığını ifade etti.

Kendine bir ideal belirleyerek çalıştığını anlatan Genç, "Vatanımı, milletimi, dinimi daha ileriye götürme ideali. Bu ideal için yapmam gerektiğini düşünüyorum ve yapıyorum." dedi.

Aldığı tam puanla imam hatip liselerini tercih etmeyi düşündüğünü anlatan Genç, "Dediğim gibi idealim var. Bu idealime beni en yakınlaştıracak yerlerin yine imam hatip liseleri olacağını düşünüyorum ama il dışına çıkmayı da düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sınava okul saatleri dışında günde 6 saat çalışarak hazırlandığını vurgulayan Genç, ders çalışmanın zamanla kendisi için eğlenceye dönüştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Dünyanın En Kalabalık 20 Ülkesi Açıklandı: İşte Türkiye'nin Sıralaması Dünyanın En Kalabalık 20 Ülkesi Açıklandı: İşte Türkiye'nin Sıralaması
Tansiyon Ölçümünde Dikkat! Kol Farkı Erken Ölüm Sinyali Olabilir Tansiyon Ölçümünde Dikkat! Kol Farkı Erken Ölüm Sinyali Olabilir
Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
Uşak Belediye Başkanı'ndan Halka Su Uyarısı Uşak Belediye Başkanı'ndan Halka Su Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler... Tarihi Günden İlk Kareler
Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak
Tarihi Günde Kritik Eşik: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak