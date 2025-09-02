Meyvelerin Kraliçesi Olarak Biliniyor, C Vitamini, Bakır, Fosfat... Faydası Saymaka Bitmiyor

Tropikal iklimin eşsiz armağanlarından biri olan mangosten (Garcinia mangostana), Güneydoğu Asya’dan dünyaya yayılarak hem damaklarda hem de sağlık araştırmalarında özel bir yer edinmiş durumda. Dıştan bakıldığında sert, mor kabuğuyla dikkat çeken bu egzotik meyve, iç kısmında adeta bir hazine saklıyor.

Meyvelerin Kraliçesi Olarak Biliniyor, C Vitamini, Bakır, Fosfat... Faydası Saymaka Bitmiyor
Meyvelerin Kraliçesi” olarak bilinen mangosten, düşük kalorili yapısına rağmen C vitamini, folat, manganez ve bakır gibi önemli besin ögeleriyle öne çıkıyor. Ortalama bir porsiyonu günlük lif ihtiyacının yüzde 12’sinden fazlasını karşılayarak sindirim sistemine destek oluyor.

Ancak mangostenin asıl farkı, içinde bulunan ksantonlar adlı güçlü bitkisel bileşiklerden geliyor. Araştırmalar, bu maddelerin antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu, dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendirip hücreleri serbest radikallerin zararına karşı koruyabileceğini gösteriyor.

BİLİM DÜNYASININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar, mangostenin içerdiği ksantonların kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceğine dair işaretler ortaya koydu. Özellikle meme, mide, akciğer ve kolon kanseri üzerinde yapılan deneylerde umut verici sonuçlar elde edilse de, uzmanlar bu bulguların insanlar üzerindeki etkisinin netleşmesi için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Kilo kontrolü de meyvenin dikkat çektiği bir diğer alan. Küçük ölçekli insan deneylerinde, düzenli olarak mangosten suyu tüketen kişilerde vücut kitle indeksinde düşüş gözlemlendi. Ancak bilim insanları, bu sonucun kesinleşmesi için daha geniş kapsamlı çalışmalar gerektiğinin altını çiziyor.

NASIL SEÇİLMELİ, NASIL TÜKETİLMELİ?

Mangosten alırken sapının yeşil, kabuğunun ise parlak ve çatlaklardan uzak olmasına dikkat edilmesi öneriliyor. Kabukta böcek izi veya sarı reçine benzeri sert lekeler bulunan meyveler tercih edilmemeli.

Tüketiminde ise en pratik yöntem, kabuğun etrafına bıçakla ince bir çizik atarak ikiye ayırmak. İçindeki beyaz dilimler doğrudan yenebildiği gibi, salatalara, tatlılara veya içeceklere de eklenebiliyor. Asya mutfağında özellikle pudingleri süslemek için kullanılan mangosten, kabuğu sıkılarak suyu çıkarıldığında da antioksidan açısından zengin bir içecek haline geliyor.

