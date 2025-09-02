1 Damla Su İstemeyen Bereketli Hasat Başladı! Kozmetikten Yeme Kadar Kullanılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, beraberindeki heyetle Kayseri-Sivas yolu üzerindeki Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifi arazisinde düzenlenen ilk hasada katıldı.

KOZMETİKTEN YEME KADAR GENİŞ KULLANIM ALANI

Soğuk sıkım yöntemiyle yemeklik yağ üretiminde değerlendirilen aspir, aynı zamanda kozmetik ve ilaç sektöründe de önemli bir yere sahip. Yağ çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan küspe hayvan yemi olarak değerlendirilirken, çiçekleri de baharat olarak sofralara giriyor.

DESTEKLER ARTACAK

Saklav, çiftçilere verilen teşviklerin de güçlendirileceğini ifade ederek, “Dekar başına sağlanan 488 liralık destek, sertifikalı tohum ve organomineral gübre kullanımında 588 liraya yükselecek” dedi.

KURAKLIKLA MÜCADELEDE ÖNE ÇIKIYOR

Yüksek yağ oranı sayesinde hem mutfaklarda hem sanayide geniş bir kullanım alanına sahip olan aspir, kuraklığa dayanıklı yapısıyla da nadasa bırakılan alanlar için çiftçilere alternatif gelir kapısı oluşturuyor.

