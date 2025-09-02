Altında Çifte Rekor! Tırmanışı Durdurulamıyor, Her Gün Zirvesini Yeniliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ons altın, Asya piyasalarındaki erken işlemlerde yüzde 0,9 değer kazanarak 3.508 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,49 artışla 3.495 dolardan işlem görüyor.

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 33’ün üzerinde değer kazanarak 2025’in en iyi performans gösteren emtialarından biri oldu. Sadece son bir ayda kaydedilen artış yüzde 6’yı geçti.

PİYASALAR TEDİRGİN

Küresel piyasalardaki yükseliş, artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi ve zayıflayan dolar endeksinden güç buldu. Fed Başkanı Jerome Powell, kısa süre önce politika gevşemesine açık olduklarını belirtmişti. Ayrıca, Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporunun işgücü piyasasında zayıflığı teyit ederek faiz indirimini desteklemesi bekleniyor.

Buna ek olarak, eski Başkan Donald Trump’ın küresel ticaret savaşının yarattığı etkiler ve Fed’e yönelik sert eleştirileri, piyasaları tedirgin ediyor. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin endişeleri artıran bu söylemler, yatırımcı güvenini sarsarken altına olan talebi de güçlendiriyor.

ALTIN YİNE ZİRVEDE

Güne 3.475 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 3.474, en yüksek 3.508 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralarda 3.494 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4.594 liradan açıldı. Gün içinde en düşük 4.594, en yüksek 4.641 lirayı gören gram altın, şu dakikalarda 4.628 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın fiyatları:

Çeyrek altın 7.571,00 TL

Yarım altın 15.141,00 TL

Cumhuriyet altını 30.143,00 TL

Tam altın 29.864,17 TL

Gremse altın 74.889,44 TL

Kaynak: Haber Merkezi