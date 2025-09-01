Gümüş 13 Yılın Zirvesinde: Yatırımcıların Yeni Gözdesi...
Altın fiyatlarının rekor kırmasıyla birlikte gümüş de 13 yılın zirvesine çıkarak ons başına 40,54 dolara ulaştı. Yılbaşından bu yana yüzde 40 prim yapan gümüş, yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti.
Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, değerli metaller piyasasında dikkatleri diğer yatırım araçlarına çevirdi. Özellikle gümüş, ons başına 40,54 dolara ulaşarak 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu gelişme, yatırımcıların ilgisini yeniden gümüşe yöneltti.
GÜMÜŞTE SERT YÜKSELİŞ
ABD Merkez Bankası’nın (FED) önümüzdeki ay faiz indirimi yapabileceğine dair beklentiler, değerli metallere yönelik alımları hızlandırdı. Yılın başından bu yana yüzde 40 prim yapan gümüş, altının rüzgarıyla sert yükseliş kaydetti.
Gün içinde gümüşün ons fiyatı 39,54 dolar ile 40,54 dolar arasında dalgalandı ve sabah saatlerinde 40,49 dolar seviyesinde dengelendi. Gram fiyatı ise 52,34 TL ile en düşük, 53,65 TL ile en yüksek seviyeyi test ederken, sabah 08.12 itibarıyla 53,56 TL’den işlem gördü.
Değer kazanan yalnızca gümüş olmadı. Platin yüzde 0,9 artışla ons başına 1.376,95 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 yükselişle 1.118,12 dolara çıktı.
