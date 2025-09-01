Altın Haftaya Rekorla Başladı: Ons 3.486 Doları Gördü, Gram Altın Tarihi Zirvede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerine ilişkin belirsizlik ve faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla 3.486 dolar seviyesini görerek tarihi rekoruna yaklaştı. Enflasyon verileri de bu ayın sonunda faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

TRUMP'IN HAMLELERİ ALTINI DALGALANDIRDI

ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, Trump’ın küresel tarifelerinin olağanüstü hal yasası kapsamında yasadışı olduğunu belirterek Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin kararını onayladı. Ancak tarifelerin 14 Ekim’e kadar devam etmesine izin verildi. Bu süreç, Trump yönetimine Yüksek Mahkeme’ye itiraz etme hakkı tanıyacak.

Ayrıca Trump’ın Fed Guvernörü Lisa Cook’u görevden alma girişimine ilişkin duruşma, karar alınmadan sona erdi. Kararın en erken Salı günü açıklanması bekleniyor. Bu gelişmelerin yanı sıra San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz indirimine desteğini yinelerken, yatırımcıların beklentisi yüzde 87 oranında 25 baz puanlık bir indirim yönünde şekilleniyor.

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Ons altın güne 3.445 dolardan başlarken, en düşük 3.437 dolar, en yüksek 3.486 dolar seviyelerini gördü. Şu anda 3.473 dolardan işlem görüyor. Ons altının tarihi zirvesi ise 22 Nisan 2025’te 3.499 dolar olmuştu.

ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın ise güne 4.560 liradan başladı. Gün içinde 4.546 lira seviyesini gördükten sonra 4.611 lirayla tarihi zirvesine ulaştı. Şu sıralar 4.598 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Çeyrek altın 7.531,00 TL

Yarım altın 15.062,00 TL

Cumhuriyet altını 29.986,00 TL

Tam altın 29.579,66 TL

Gremse altın 74.175,99 TL

Kaynak: Haber Merkezi