Elektrikte Akşam Zirvesi: İşte Tüketimin En Yüksek ve En Düşük Olduğu Saatler

Türkiye'de dün 971 bin 895 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 785 MWh oldu. En yüksek tüketim 21.00’de, en düşük 07.00’de gerçekleşti. Üretimde en büyük payı yüzde 25,1 ile doğal gaz aldı.

Türkiye dün günlük genelinde toplam 971 bin 895 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim miktarı ise 968 bin 785 megavatsaat olarak gerçekleşti.

ENERJİ GRAFİĞİ GECE TIRMANDI, SABAH DİP YAPTI

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin sağladığı verilere göre, gün içinde en yüksek elektrik tüketimi saat 21.00’de 45 bin 405 megavatsaat ile kaydedildi. En düşük tüketim ise sabah saat 07.00’de 33 bin 711 megavatsaat olarak ölçüldü.

TÜKETİMDE LİDER DOĞAL GAZ

Elektrik üretiminde en büyük payı yüzde 25,1 oranıyla doğal gaz santralleri aldı. Bu kaynakları yüzde 24,5 ile ithal kömür ve yüzde 12,6 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Aynı gün içerisinde Türkiye, 7 bin 306 megavatsaatlik elektrik ihracatı yaparken, 4 bin 196 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

Kaynak: AA

