Tarımda Yeni Dönem! Tarlası Olan Herkesi İlgilendiriyor, Hasat Öncesi Sürpriz Düzenleme Yarın Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2026 üretim yılı için ÇKS başvuruları 1 Eylül itibarıyla başlayacak ve 31 Aralık 2025’e kadar devam edecek. Çiftçiler, artık kira sözleşmeleri olmasa bile taahhütname ile ÇKS başvurusu yapabilecek. İşte detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dair önemli değişiklikleri içeren yeni bir yönetmeliği yürürlüğe koydu.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, sulama durumu, kira işlemleri ve ürün değişikliği gibi konularda çiftçilere yönelik yeni uygulamalar getirildi.

TAAHHÜTNAME İLE ÇKS BAŞVURUSU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kamuya ait tarım arazilerinde üretim yapan çiftçiler, artık kira sözleşmeleri olmasa bile taahhütname ile ÇKS başvurusu yapabilecek. Ancak bu çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için daha sonra kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekecek.

ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Yeni yönetmelikte belirtilene göre çiftçiler, belirlenen tarihler dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek ve bu talepler yıl sonuna kadar oluşturulacak tespit komisyonları tarafından değerlendirilecek.

Sulama durumu ile ilgili değişiklik başvuruları ise her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen başvurular da yıl sonuna kadar komisyon değerlendirmesine tabi tutulacak.

Bakanlık, üretim bilgileriyle ilgili tutarsızlık tespit etmesi halinde kayıtları resen düzeltme yetkisine de sahip olacak.

1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Öte yandan, kira sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, eğer arazide ürün varsa sözleşme, ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek. 2026 üretim yılı için ÇKS başvuruları 1 Eylül itibarıyla başlayacak ve 31 Aralık 2025’e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

