Tatile Çıkmak 10 Kişiden 6’sı için Hayal Oldu

Yaz tatili milyonlarca kişi için hayal haline geldi. Ipsos’un araştırmasına göre Türkiye’de her 10 kişiden 6’sı ekonomik gerekçelerle bu yaz tatile çıkmadı.

Yapılan bir araştırma, tatilin artık birçok vatandaş için ulaşılamaz bir lüks haline geldiğini ortaya koydu. Ipsos’un güncel çalışmasına göre Türkiye’de her 10 kişiden 6’sı bu yaz tatile çıkmadı ve önümüzdeki dönemde de tatil planı yapmayı düşünmüyor.

EN TEMEL GEREKÇE EKONOMİ

Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 90), tatile çıkamama nedenlerinin başında ekonomik zorlukları gösterdi. Yükselen enflasyon, hayat pahalılığı ve düşen alım gücü, tatil planlarının ertelenmesine ya da tamamen iptal edilmesine neden oldu. 2024 yılında tatil yapmayı planlayanların oranı yüzde 24 iken, bu oran 2025’te yüzde 20’ye geriledi. Tatil yapamayanlar arasında tatil planı dahi yapmayanların sayısı da arttı. Artık yaz tatili, birçok aile için öncelikler listesinin dışında kalıyor.

Tatile Çıkmak 10 Kişiden 6’sı için Hayal Oldu - Resim : 1

UYGUN FİYATLI ÜLKELERE TATİL ORANINDA ARTIŞ

Araştırma, dikkat çeken bir başka veriyi de gün yüzüne çıkardı: Yurt dışı tatillere yönelenlerin oranı artışta. Tatilini yurt dışında yapanların oranı yüzde 10’a çıkarken, bu tercih genellikle komşu ülkelerdeki uygun fiyatlı paket turlar sayesinde mümkün oldu. Vize istemeyen ülkelerde daha hesaplı ve sakin tatil imkanları, Türk turist için cazip hale geldi. Tatili ev yerine otel ya da pansiyonda geçirenlerin oranı yükselirken, aile yanında geçirilen tatiller azaldı.

TATİL DE KREDİYLE YAPILIYOR

Her 10 kişiden 7’si tatil harcamalarını kendi geliriyle karşılarken, bankalardan kredi çekerek tatile çıkanların oranı önceki yıla göre arttı. Aileden borç alma oranı ise düştü. Bu da tatilin artık bireylerin üzerinde ekonomik bir yük oluşturduğuna işaret ediyor.

Araştırmada katılımcılara duygusal durumları da soruldu. Cevaplar geçen yılla aynı: "Yorgun, bıkkın, endişeli."

Kaynak: Ekonomim

Tatil araştırma
