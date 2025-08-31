Fıstık Aldı Başını Gidiyor! Baklavaya Zam Kapıda

Antep fıstığında stok iddiaları sonrası fiyatların fırlamasının arkasından baklavaya yüzde 30 zam göründü. Baklava üreticileri, yalnızca bir ayda fiyatı yüzde 38 yükselen fıstık için devlet tarafından taban ve tavan fiyat belirlenmesi talebinde bulundu.

Son yıllarda tırmanan ekonomik kriz nedeniyle birçok kalemde art arda gelen zamlar hayat pahalılığını katlarken, tatlı severlerin gözdesi baklava da bu zamlardan nasibini aldı. Antep fıstığı fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle baklava için de zam baskısı doğdu. Geçen sene kilogramı 850 TL olan birinci sınıf boz Antep fıstığı, geçen ay 1600 TL’den işlem görürken, ağustos itibarıyla 2 bin 200 TL’ye kadar tırmandı. Yaş fıstığın kilogramı 500 TL’ye, tuzlu fıstığın toptan fiyatı 1000 TL’ye, perakende satışı 1300 TL’ye yükseldi.

Nefes gazetesinin haberine göre; Gaziantep Baklavacılar, Tatlıcılar Odası Başkanı Abdülkadir Katmerci, fıstıktaki fiyat artışının devam etmesi durumunda gelecek ay baklavanın kilogramında yüzde 25-30 artışa gidileceğini açıkladı. Katmerci, “Gaziantep’te sade yağlı baklavanın kilogram fiyatı şu anda 1050 TL. Fakat fıstık fiyatlarındaki artışın devam etmesiyle baklava önümüzdeki günlerde 1300-1350 TL bandına gelecek. Zam kaçınılmaz” dedi.

TAVAN VE TABAN FİYAT TALEBİ

Başkan Abdülkadir Katmerci, bu sene fıstığın az olacağını önceden bilen bazı kişilerin erkenden stok yaptığını iddia ederek, bu stokçuluk faaliyetlerinin de piyasadaki arzı daha da kısıtladığını ve fiyatların artışında etken olduğunu anlattı.

Fiyatların spekülatif bir biçimde yükseldiğini, piyasaya müdahale edilmesi gerektiğini savunan Abdülkadir Katmerci, üreticiyi, çiftçiyi, esnafı ve vatandaşı korumak adına Fiskobirlik benzeri bir Güneydoğu Birlik kurulması çağrısında bulundu. Katmerci, fıstığa devletin taban ve tavan fiyat belirlemesini talep etti.

