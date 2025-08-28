ABD'den Vizelerle İlgili Yeni Karar: Önce Zam, Şimdi Süre Sınırlaması...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Göçmenlere ve ülkeye gelen yabancılara karşı sert politikaları bir bir hayata geçiren Trump yönetimi, tartışmalı yeni bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

ABD'de Trump yönetimi, başta yabancı öğrenciler olmak üzere bazı vize sahiplerinin ülkede kalabilecekleri süreyi sınırlandırmayı hedefleyen yeni yönetmelik taslağı önerdi.

SÜRE SINIRLANACAK

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Trump yönetiminin yabancı öğrenciler ve bazı vize sahiplerinin ABD’de kalış süresini sınırlamayı öngören yeni bir yönetmelik taslağı önerdiğini açıkladı. Taslak yürürlüğe girerse, ülkede bulunan yabancı öğrenciler ve kültürel değişim programı katılımcıları en fazla 4 yıl kalabilecek. Yabancı basın mensuplarının vize süresi ise 240 günle sınırlandırılacak.

Yabancı öğrenciler ABD'de 4 yıl kalabilecek

Açıklamada, “Geçmiş yönetimler, uzun zaman boyunca yabancı öğrencilerin ve diğer vize sahiplerinin ABD'de neredeyse süresiz kalmalarına izin verdi.” ifadeleri kullanıldı. Yeni düzenlemenin güvenlik risklerini azaltacağı, federal hükümet üzerindeki yükü hafifleteceği ve suistimallere son vereceği savunuldu.

BIDEN GERİ ÇEKMİŞTİ

Söz konusu taslak, ilk olarak 2020’de Trump’ın ilk başkanlık döneminde önerilmiş, ancak Biden yönetimi tarafından 2021 yılında geri çekilmişti.

ABD, turistik vize ücretlerine zam kararı almıştı

VİZE ÜCRETLERİ ZAMLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ABD, turist vizesi için istenen 185 dolarlık ücrete ek 250 dolar daha zam yapma kararı almıştı. ABD Kongresi'nde kısa süre önce kabul edilen "One Big Beautiful Bill Act" adlı yasayla ABD vizesi ücretinin ülkelere göre değişmekle birlikte 435 dolara kadar çıkabileceği duyurulmuştu. Zam düzenlemesinin 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA