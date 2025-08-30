SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin 27 Bin TL’lik Ek Ödeme: En Yüksek Promosyonu Bu Bankalar Veriyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren banka promosyon ödemelerinde güncel rakamlar değişti. Bankalar arasındaki rekabet artarken, promosyon tutarları 27 bin TL’ye kadar yükseldi. İşte banka banka ödemeler…

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin 27 Bin TL'lik Ek Ödeme: En Yüksek Promosyonu Bu Bankalar Veriyor
Emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen bankalar, promosyon ödemelerini artırarak müşteri kazanma yarışını sürdürüyor. Promosyonların yanı sıra EFT ve havale işlemlerinde masrafsız hizmet, fatura talimatı ödülleri ve alışveriş bonusları da dikkat çekiyor.

3 YILLIK TAAHHÜT ŞARTI DETAYINA DİKKAT

Emeklilerin promosyondan yararlanabilmesi için tercih ettikleri banka ile 3 yıllık taahhüt sözleşmesi imzalamaları gerekiyor. Bu süre dolmadan banka değişikliği yapılmak istenirse, alınan promosyonun kullanılmayan kısmı geri ödenmek zorunda.

İŞTE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

•Ziraat Bankası: 12 bin TL

•Halkbank: 12 bin TL’ye kadar

•Akbank: 17 bin 500 TL’ye varan promosyon

•Kuveyt Türk: 18 bin TL’ye varan promosyon + ücretsiz EFT/FAST

•QNB Finansbank: 20 bin 400 TL (15 bin TL promosyon + ek ödüller)

•Garanti BBVA: 21 bin TL’ye kadar (15 bin TL nakit + 6 bin TL bonus)

•Türkiye İş Bankası: 21 bin TL’ye varan promosyon + aidatsız kredi kartı

•TEB: 21 bin TL’ye kadar (12 bin TL promosyon + 9 bin TL ek ödeme)

•Albaraka Türk: 25 bin TL’ye kadar (15 bin 600 TL promosyon + ek ödül)

•ING: 25 bin TL’ye varan promosyon

•Türkiye Finans: 26 bin TL’ye kadar nakit promosyon

•Denizbank: 27 bin TL’ye varan promosyon

•Yapı Kredi: 27 bin TL’ye varan promosyon (15 bin TL nakit + 12 bin TL ek ödeme)

•VakıfBank: 27 bin TL’ye kadar promosyon + ücretsiz EFT/FAST avantajı

EN YÜKSEK PROMOSYON 27 BİN TL'YE ÇIKTI

En yüksek promosyonu 27 bin TL ile Denizbank, Yapı Kredi ve VakıfBank sunuyor. Diğer bankalar da farklı ek kampanyalar ve ödüllerle emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

