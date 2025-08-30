Ülkelerin Otomobil Tercihleri Belli Oldu! Türkiye’nin Seçimi Herkesi Şaşırttı
Ülkelerin en çok tercih ettiği otomobil markaları açıklandı. Dünyanın dört bir yanında otomobil tercihlerinin farklılık gösterdiği araştırmada, Türkiye’de öne çıkan marka şaşırttı.
Otomobil, yüzyılı aşkın süredir hayatın ayrılmaz bir parçası. Ancak günümüzde artan marka ve model çeşitliliğiyle birlikte tüketici tercihleri de farklılaşıyor. Her ülkenin ekonomik şartları, kültürel yapısı ve ulaşım ihtiyaçları bu tercihlerde belirleyici oluyor.
FİYATLAR TERCİHLERİ ETKİLİYOR
Bazı ülkelerde yüksek enflasyon ve ağır vergi yükleri nedeniyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor. Bu nedenle birçok kişi hayalini kurduğu araca erişmekte zorluk çekiyor. Ekonomik koşullar, tüketicileri daha ulaşılabilir ve bütçeye uygun modellere yöneltiyor.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
JATO Dynamics ve Focus2Move gibi uluslararası analiz şirketlerinin 2024-2025 yılına ilişkin verilerine göre, küresel otomobil pazarında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Araştırma, hangi ülkede hangi otomobil markasının öne çıktığını ortaya koyarken, Türkiye ve Çin’deki tercihlerin beklenenden farklı çıkması dikkat çekti.
İşte küresel çapta ülkelere göre en çok tercih edilen modeller:
Brezilya - Chevrolet Onix
Rusya - Lada Granta
Avustralya - Ford Ranger
Japonya - Toyota Yaris
Çin - Tesla Model Y
Norveç - Tesla Model Y
İspanya - SEAT Arona
İtalya - Fiat Panda
Birleşik Krallık - Ford Puma
Fransa - Renault Clio
Almanya - Volkswagen Golf
Amerika Birleşik Devletleri - Ford F-Serisi
Türkiye - Fiat Egea
