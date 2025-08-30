Ülkelerin Otomobil Tercihleri Belli Oldu! Türkiye’nin Seçimi Herkesi Şaşırttı

Ülkelerin en çok tercih ettiği otomobil markaları açıklandı. Dünyanın dört bir yanında otomobil tercihlerinin farklılık gösterdiği araştırmada, Türkiye’de öne çıkan marka şaşırttı.

Otomobil, yüzyılı aşkın süredir hayatın ayrılmaz bir parçası. Ancak günümüzde artan marka ve model çeşitliliğiyle birlikte tüketici tercihleri de farklılaşıyor. Her ülkenin ekonomik şartları, kültürel yapısı ve ulaşım ihtiyaçları bu tercihlerde belirleyici oluyor.

FİYATLAR TERCİHLERİ ETKİLİYOR

Ülkelerin Otomobil Tercihleri Belli Oldu! Türkiye’nin Seçimi Herkesi Şaşırttı - Resim : 1

Bazı ülkelerde yüksek enflasyon ve ağır vergi yükleri nedeniyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor. Bu nedenle birçok kişi hayalini kurduğu araca erişmekte zorluk çekiyor. Ekonomik koşullar, tüketicileri daha ulaşılabilir ve bütçeye uygun modellere yöneltiyor.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

JATO Dynamics ve Focus2Move gibi uluslararası analiz şirketlerinin 2024-2025 yılına ilişkin verilerine göre, küresel otomobil pazarında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Araştırma, hangi ülkede hangi otomobil markasının öne çıktığını ortaya koyarken, Türkiye ve Çin’deki tercihlerin beklenenden farklı çıkması dikkat çekti.

Ülkelerin Otomobil Tercihleri Belli Oldu! Türkiye’nin Seçimi Herkesi Şaşırttı - Resim : 2

İşte küresel çapta ülkelere göre en çok tercih edilen modeller:

Brezilya - Chevrolet Onix

Rusya - Lada Granta

Avustralya - Ford Ranger

Japonya - Toyota Yaris

Çin - Tesla Model Y

Norveç - Tesla Model Y

İspanya - SEAT Arona

İtalya - Fiat Panda

Birleşik Krallık - Ford Puma

Fransa - Renault Clio

Brezilya - Chevrolet Onix

Almanya - Volkswagen Golf

Amerika Birleşik Devletleri - Ford F-Serisi

Türkiye - Fiat Egea

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Araba Otomobil
