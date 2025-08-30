LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo… 20 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın Eşiğinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo gibi ünlü markalara üretim yapan ve aynı zamanda asker ile polis teşkilatına özel kıyafetler hazırlayan Çözüm Grup Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

DEV MARKALARA ÜRETİM YAPIYORDU

2003 yılında İstanbul’da kurulan Çözüm Grup Tekstil, 4 bin metrekarelik tesisinde aylık 160 bin parça üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyordu. Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre, LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo, ETAM ve More&More gibi markalar için üretim yapan firma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için de özel tasarım kıyafetler üretiyordu.

MAHKEME 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Şirketin yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle mahkemeye başvurduğu, mahkemenin ise 3 aylık geçici mühlet kararı verdiği açıklandı. Ayrıca, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının tespiti için 3 kişilik konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.

Tüm yönetim ve karar organlarının işlemleri komiser onayına bağlanırken, davanın duruşmasının 21 Kasım 2025’te görüleceği bildirildi. Alacaklıların ise 7 gün içinde konkordato mühletine itiraz edebileceği belirtildi.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ VARDI

Çözüm Grup Tekstil, dış giyimden spor giyime, iş kıyafetlerinden ev giyimine kadar kadın, erkek ve çocuklara yönelik ürünler üretiyordu. Mont, kaban, ceket, pantolon, gömlek, bluz, yelek ve deri ceket gibi geniş bir ürün yelpazesine sahipti.

Askeri üretimde de öne çıkan şirket, jandarma ve polis için özel montlar, kamuflaj takımları, su geçirmez softshell montlar, pançolar ve rüzgar yelekleri hazırlıyordu.

YÜZLERCE ÇALIŞANI BULUNUYORDU

300’den fazla çalışanı bulunan firma, üretim süreçlerinde kalite standartlarına önem veriyor, çevre dostu politikalarıyla da dikkat çekiyordu. SEDEX, OCS ve RCS gibi uluslararası sertifikalara sahipti.

Kaynak: Sözcü