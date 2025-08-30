LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo… 20 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın Eşiğinde

LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo gibi bir çok ünlü markaya ve güvenlik güçlerine kıyafet üreten 20 yıllık Çözüm Grup Tekstil, mali zorlukları aşamayınca konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi.

Son Güncelleme:
LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo… 20 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın Eşiğinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo gibi ünlü markalara üretim yapan ve aynı zamanda asker ile polis teşkilatına özel kıyafetler hazırlayan Çözüm Grup Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

DEV MARKALARA ÜRETİM YAPIYORDU

LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo… 20 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın Eşiğinde - Resim : 1

2003 yılında İstanbul’da kurulan Çözüm Grup Tekstil, 4 bin metrekarelik tesisinde aylık 160 bin parça üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyordu. Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre, LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo, ETAM ve More&More gibi markalar için üretim yapan firma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için de özel tasarım kıyafetler üretiyordu.

MAHKEME 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Şirketin yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle mahkemeye başvurduğu, mahkemenin ise 3 aylık geçici mühlet kararı verdiği açıklandı. Ayrıca, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının tespiti için 3 kişilik konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.

Tüm yönetim ve karar organlarının işlemleri komiser onayına bağlanırken, davanın duruşmasının 21 Kasım 2025’te görüleceği bildirildi. Alacaklıların ise 7 gün içinde konkordato mühletine itiraz edebileceği belirtildi.

LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo… 20 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın Eşiğinde - Resim : 2

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ VARDI

Çözüm Grup Tekstil, dış giyimden spor giyime, iş kıyafetlerinden ev giyimine kadar kadın, erkek ve çocuklara yönelik ürünler üretiyordu. Mont, kaban, ceket, pantolon, gömlek, bluz, yelek ve deri ceket gibi geniş bir ürün yelpazesine sahipti.

Askeri üretimde de öne çıkan şirket, jandarma ve polis için özel montlar, kamuflaj takımları, su geçirmez softshell montlar, pançolar ve rüzgar yelekleri hazırlıyordu.

YÜZLERCE ÇALIŞANI BULUNUYORDU

300’den fazla çalışanı bulunan firma, üretim süreçlerinde kalite standartlarına önem veriyor, çevre dostu politikalarıyla da dikkat çekiyordu. SEDEX, OCS ve RCS gibi uluslararası sertifikalara sahipti.

Büyükşehirlerde Bakıcı Krizi Patladı: Fiyatlar Dudak Uçuklattı! Aileler Kara Kara DüşünüyorBüyükşehirlerde Bakıcı Krizi Patladı: Fiyatlar Dudak Uçuklattı! Aileler Kara Kara DüşünüyorEkonomi

41 Yıllık Dev Temizlik Markası İflasın Eşiğinde! Ekonomik Krize Daha Fazla Dayanamadı41 Yıllık Dev Temizlik Markası İflasın Eşiğinde! Ekonomik Krize Daha Fazla DayanamadıEkonomi

Kaynak: Sözcü

Etiketler
İflas
Son Güncelleme:
Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar! Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... Bombayı Patlattı! 8 Milyon Euroluk Yıldız Geliyor
Büyükşehirlerde Bakıcı Krizi Patladı: Fiyatlar Dudak Uçuklattı! Aileler Kara Kara Düşünüyor Bakıcı Fiyatları El Yakıyor! Aileler Kara Kara Düşünüyor
Bankaların Maaş Oyunu BDDK’nın Radarında: Gelirler Yüksek Gösteriliyor, Yaptırımlar Yolda Bankalardan Maaş Oyunu!
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!
Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali