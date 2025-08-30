Büyükşehirlerde Bakıcı Krizi Patladı: Fiyatlar Dudak Uçuklattı! Aileler Kara Kara Düşünüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışan anne ve babaların en büyük sorunlarından biri olan bakıcı konusu büyükşehirlerde adeta krize dönüştü. Güvenilir bakıcı bulmak zorlaşırken, fahiş fiyatlar da ailelerin bütçesini zorluyor. Günlük kazancı 3 bin TL’yi bulan bakıcılar, yüksek ücretleriyle tartışma yaratıyor.

AİLELER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Anneanne veya babaanne gibi aile büyüklerinin devreye giremediği durumlarda çocuklarını bakıcıya bırakmak zorunda kalan aileler, artan fiyatlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Okul veya kreşe başlayan çocukların velileri rahat bir nefes alırken, evde küçük çocuğu olan aileler hem güvenilir bakıcı bulmakta zorlanıyor hem de yüksek fiyatlar nedeniyle zorunlu tercihler yapmak durumunda kalıyor.

ANNELER İŞİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALIYOR

Bakıcı fiyatlarının giderek artması bazı anneleri işlerinden ayrılmaya mecbur bırakıyor. Özel İstihdam Bürosu Yöneticisi Vural Şeker, "Eğer ailede anneanne veya babaanne çocuğa bakabiliyorsa tercih bu yönde oluyor. Bu imkan yoksa anne işine ara verip çocuğuna kendisi bakıyor ya da profesyonel bakıcıya yöneliyor" dedi.

BAKICI MAAŞLARI DUDAK UÇUKLATTI

Şeker’in verdiği bilgilere göre, yatılı bakıcı maaşları 62 bin TL ile 82 bin TL arasında değişiyor. Gündüzlü çalışan bakıcılar için ise ücretler 57 bin TL ile 65 bin TL arasında, ayrıca yol ücreti ekleniyor.

Deneyim, yabancı dil bilgisi ve kişisel özelliklerin maaşlarda belirleyici olduğuna dikkat çeken Şeker, ailelerin beklentilerinin de fiyatı doğrudan etkilediğini vurguladı.

Aylık ve günlük bakıcı maaşları özetle şu şekilde:

Aylık Bakıcı Maaşı

Yatılı: 65.000 TL – 82.000 TL

Tam Gün: 57.000 TL – 65.000 TL

Yarım Gün: 28.500 TL – 32.000 TL

Günlük Bakıcı Maaşı

Yatılı: 2.166 TL – 2.733 TL

Tam Gün: 1.900 TL – 2.166 TL

Yarım Gün: 950 TL – 1.066 TL

