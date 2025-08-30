Borsa İstanbul’dan Tarihi Karar: 1 Eylül’den İtibaren Hepsi Değişiyor

Borsa İstanbul, 1 Eylül’den itibaren devre kesici ve açığa satış kurallarında köklü değişikliklere gidiyor. Endekste düşüş sınırı tek aşamaya inerken, devre kesici süreleri de kısaltıldı.

Borsa İstanbul, pay bazında devre kesiciler, endekse bağlı devre kesici sistemi (EBDKS) ve açığa satış işlemlerine ilişkin kritik değişikliklere gidildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeler 1 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

TEK AŞAMALI SİSTEME GEÇİLECEK

Mevcut durumda BIST 100 Endeksi’nin gün içindeki kapanışa göre yüzde 5 ve yüzde 7 düşüşlerde devreye giren iki aşamalı sistem, tek aşamalı olarak uygulanacak. Buna göre endeksin yüzde 6 veya daha fazla gerilemesi halinde devre kesici çalışacak.

AÇIĞA SATIŞTA YUKARI ADIM KURALI DEĞİŞTİ

Açığa satış yapılabilen hisselerde, seans boyunca uygulanan yukarı adım kuralının devreye girmesi için esas alınan endeks düşüş oranı yüzde 3’ten yüzde 2’ye indirildi.

BEKLEME SÜRESİ AZALTILIYOR

Devre kesici sonrası verilen aralarda da süreler kısaltıldı. Pay Piyasasında “.E”, “.F1”, “.F2”, “.S1”, “.G” kodlu sıralarda 20 dakika olan durdurma süresi 10 dakikaya; “.V”, “.C”, “.F”, “.R”, “.BE”, “.AOF” kodlu sıralar ve VİOP’ta pay bazlı sözleşmeler için 30 dakika olan süre ise 20 dakikaya düşürülecek.

KAPANIŞA YAKIN UYGULAMA DEĞİŞİYOR

Pay piyasasında endekse bağlı devre kesicinin kapanışa 60 dakika kala devreye girmesi durumunda işlemler durduruluyordu. Yeni düzenlemeyle bu süre 30 dakikaya çekildi. Yani devre kesici 17.30’dan sonra çalışırsa işlemler kapanış seansı ile devam edecek.

VİOP tarafında ise endekse bağlı devre kesici 17.30’dan sonra devreye girdiğinde işlemler VIOP_SUREKLI_MZYD seansı ile 18.08’de yeniden başlayacak.

PAY BAZINDA ORTAK UYGULAMA

Pay piyasasında pay bazlı devre kesici sonrası emir toplama süresi tüm paylarda 10 dakika olarak belirlendi.

Kaynak: AA

