İHTİYAÇ KREDİSİ 2025: Hangi Banka 300 Bin TL Krediye En Düşük Faiz Veriyor? İşte Banka Banka Taksitler

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından ihtiyaç kredilerinde yeni dönem başladı. 300 bin TL kredi çekmek isteyenler için bankaların aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları belli oldu. İşte banka banka taksitler...

Son Güncelleme:
Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesi, ihtiyaç kredisi faiz oranlarına da yansıdı. Bankalar güncel kredi kampanyalarını açıklarken, 300 bin TL kredi kullanmak isteyenler için ödeme planları netleşti.

HANGİ BANKA NE KADAR ÖDEME ALIYOR?

Enpara, ING, QNB, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların yayımladığı kredi tablolarında aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor. Bankadan bankaya değişen faiz oranları, aynı tutarda krediyi çekmek isteyenler için önemli farklar yaratıyor.

İşte banka banka aylık taksitler ve toplam geri ödemeler…

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.969 TL
Toplam Ödeme: 397.134 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 33.956 TL
Toplam Ödeme: 409.203 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 34.581 TL
Toplam Ödeme: 414.967 TL

ING ve QNB
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 33.215 TL
Toplam Ödeme: 400.079 TL – 400.304 TL

Türkiye Finans
Faiz Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 34.330 TL
Toplam Ödeme: 411.964 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 33.708 TL
Toplam Ödeme: 406.226 TL

DenizBank ve Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 33.461 TL
Toplam Ödeme: 403.259 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.969 TL
Toplam Ödeme: 397.359 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 34.706 TL
Toplam Ödeme: 418.200 TL


CEPTETEB – TEB
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 32.725 TL
Toplam Ödeme: 394.425 TL

Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %4,90
Aylık Taksit: 36.512 TL
Toplam Ödeme: 439.650 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
