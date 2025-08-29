İHTİYAÇ KREDİSİ 2025: Hangi Banka 300 Bin TL Krediye En Düşük Faiz Veriyor? İşte Banka Banka Taksitler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesi, ihtiyaç kredisi faiz oranlarına da yansıdı. Bankalar güncel kredi kampanyalarını açıklarken, 300 bin TL kredi kullanmak isteyenler için ödeme planları netleşti.

HANGİ BANKA NE KADAR ÖDEME ALIYOR?

Enpara, ING, QNB, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların yayımladığı kredi tablolarında aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor. Bankadan bankaya değişen faiz oranları, aynı tutarda krediyi çekmek isteyenler için önemli farklar yaratıyor.

İşte banka banka aylık taksitler ve toplam geri ödemeler…

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 32.969 TL

Toplam Ödeme: 397.134 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 33.956 TL

Toplam Ödeme: 409.203 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: %4,14

Aylık Taksit: 34.581 TL

Toplam Ödeme: 414.967 TL

ING ve QNB

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 33.215 TL

Toplam Ödeme: 400.079 TL – 400.304 TL

Türkiye Finans

Faiz Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 34.330 TL

Toplam Ödeme: 411.964 TL

N Kolay

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 33.708 TL

Toplam Ödeme: 406.226 TL





DenizBank ve Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 33.461 TL

Toplam Ödeme: 403.259 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 32.969 TL

Toplam Ödeme: 397.359 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 34.706 TL

Toplam Ödeme: 418.200 TL



CEPTETEB – TEB

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 32.725 TL

Toplam Ödeme: 394.425 TL

Ziraat Katılım

Faiz Oranı: %4,90

Aylık Taksit: 36.512 TL

Toplam Ödeme: 439.650 TL

Kaynak: Haber Merkezi