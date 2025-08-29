Düşük Faizli Kredi İçin Yeşil Işık: Yeni Nefes Kredisi Yolda! Bankalara Çağrı Yapıldı

ATO Başkanı Gürsel Baran, KOBİ’lerin krediye erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çekerek bankalara sorumluluk çağrısı yaptı. Yeni bir 'Nefes Kredisi' programı ve düşük faizli finansman desteği talebi gündeme geldi.

Ankara’da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ATO Başkanı Gürsel Baran’ın görüşmesinde işletmelerin finansman ihtiyacı masaya yatırıldı. KOBİ’ler için kredi kısıtlamalarının gevşetilmesi, ticari kartlarda taksit sayısının artırılması ve yeni bir 'Nefes Kredisi' programı gündeme geldi.

KREDİ KISITLAMALARINA ESNEKLİK TALEBİ

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile yaptığı görüşmede reel sektörün en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu belirtti. Bankaların yüksek kar elde ettiğine dikkat çeken Baran, "İşletmeler hayatta kalma mücadelesi verirken bankaların da sorumluluk üstlenmesi gerekiyor" dedi.

Düşük Faizli Kredi İçin Yeşil Işık: Yeni Nefes Kredisi Yolda! Bankalara Çağrı Yapıldı - Resim : 1

YENİ 'NEFES KREDİSİ' ÖNERİSİ

Baran, daha önce uygulanan Nefes kredisi’nin işletmeler için can suyu olduğunu hatırlatarak, düşük faizli yeni bir programın üretim, yatırım, istihdam ve ihracat açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. "Yeni bir Nefes Kredisi işletmelerin katkısını artıracak, ekonomiye ivme kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

FİNANSMAN MALİYETİ VE DÜŞÜK FAİZ TALEBİ

ATO Başkanı, kredi faizlerinin Merkez Bankası oranlarıyla uyumlu hale gelmesi için zorunlu karşılıkların gevşetilmesini önerdi. Bankaların daha düşük faizli ve yeniden yapılandırmaya uygun krediler sunmasının işletmelerin sürdürülebilirliği açısından hayati olduğunu dile getirdi.

Düşük Faizli Kredi İçin Yeşil Işık: Yeni Nefes Kredisi Yolda! Bankalara Çağrı Yapıldı - Resim : 2

KONKORDATO VE KUR ELEŞTİRİSİ

Baran, konkordato uygulamasının kötüye kullanıldığını, alacaklıların korunmadığını ve bunun birçok firmanın iflasına yol açtığını belirtti. Ayrıca kur politikasının ihracatçı sektörlerde maliyet baskısını artırarak rekabet gücünü zayıflattığını ifade etti.

GÖRÜŞMEYE KATILANLAR

Toplantıya ATO yönetiminden Temel Aktay, Halil İbrahim Yılmaz, Adem Ali Yılmaz, Nihat Uysallı, Halil İlik, Yasin Özyolu ve Ali İhsan Güçlü katıldı. Merkez Bankası’nı ise Başdanışman Dr. Halil İbrahim Aydın, Doç. Dr. Ünal Seven, İsmail Özkan, Fırat Bora Taş ve Mert Angılı temsil etti.

Kaynak: AA

