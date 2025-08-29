Kapalıçarşı'da Milyarlık Vurguna 30 Tutuklama

Kapalıçarşı'daki milyarlık değerli taş vurgununda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Operasyonda yakalanan 43 kişiden 30'u tutuklandı.

Kapalıçarşı'da Milyarlık Vurguna 30 Tutuklama
İstanbul’daki Kapalıçarşı’da ülkeye kaçak yollarla ziynet eşyaları ve değerli taşlar sokarak ticaretini yapan kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 30’unun tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ülkeye kaçak yollarla pırlanta gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları sokarak ticaretini yapan kişilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine operasyon yapılmıştı. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, piyasa değeri yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirilen 115 kilo 602 gram 419 miligram değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Çalışmaların derinleştirilmesinin ardından şüphelilerin ikamet ettikleri 41 adrese ve faaliyette bulundukları 23 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin sayısı 43’e yükselmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri de aramalar sırasında hazır bulunmuştu. Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kurusıkı silah ile 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 adet dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu bildirildi.

30 TUTUKLAMA, 13 ADLİ KONTROL

İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen ve savcılıkta ifade veren 43 şüpheliden 34’u tutuklanması talebiyle, 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik tarafından 30 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli ise adi kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

