Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Altın, Dolar, Borsa...

Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftalık bazda değer kaybederken, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı. Gram altın yüzde 3,20 artışla 4 bin 537 liraya yükseldi. Dolar/TL 41,15, euro/TL ise 48,02 seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 değer kaybetti. Buna karşılık, altın ve döviz yatırımcıya kazandırdı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 11.262,82 ve en yüksek 11.605,30 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,74 gerileyerek 11.288,05 puandan haftayı tamamladı.

Altın haftayı rekorla kapattı

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,20 yükselişle 4 bin 537 liraya çıktı. Cumhuriyet altını yüzde 3,17 değer kazanarak 30 bin 651 liraya, çeyrek altın ise yüzde 3,19 artışla 7 bin 600 liraya yükseldi.

Döviz piyasasında da yükseliş görüldü. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,33 artışla 41,1510 liraya, euro ise yüzde 0,74 değer kazanarak 48,0230 liraya çıktı.

Dolar ve euro yükseldi

Yatırım fonları haftayı ortalama yüzde 0,76, emeklilik fonları ise yüzde 0,65 değer kazancıyla tamamladı. Kategoriler arasında en fazla yükselişi yüzde 2,16 ile “kıymetli maden” fonları gerçekleştirdi.

