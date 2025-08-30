Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: O Ürünlere Soruşturma Açıldı! Hepsi Mercek Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ' kapsamında, Mısır menşeli 'diğerleri' başlığı altındaki boru bağlantı parçaları için soruşturma süreci resmen başlatıldı.

YERLİ ÜRETİCİLERİN BAŞVURUSUYLA GÜNDEME GELDİ

Yerli üreticilerin desteklediği başvuruda, söz konusu ürünlerin ithalatının iç piyasadaki üretim dalının ekonomik göstergelerinde ciddi zarara neden olduğu belirtildi.

Yapılan incelemede soruşturma için gerekli bilgi, belge ve kanıtların mevcut olduğu sonucuna varıldı. Bunun üzerine İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, damping iddialarının araştırılması amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Kaynak: AA