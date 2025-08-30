Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: O Ürünlere Soruşturma Açıldı! Hepsi Mercek Altında

Ticaret Bakanlığı, yerli üreticilerin şikayeti üzerine Mısır menşeli boru bağlantı parçaları için damping soruşturması başlattı.

Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: O Ürünlere Soruşturma Açıldı! Hepsi Mercek Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ' kapsamında, Mısır menşeli 'diğerleri' başlığı altındaki boru bağlantı parçaları için soruşturma süreci resmen başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: O Ürünlere Soruşturma Açıldı! Hepsi Mercek Altında - Resim : 1

YERLİ ÜRETİCİLERİN BAŞVURUSUYLA GÜNDEME GELDİ

Yerli üreticilerin desteklediği başvuruda, söz konusu ürünlerin ithalatının iç piyasadaki üretim dalının ekonomik göstergelerinde ciddi zarara neden olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: O Ürünlere Soruşturma Açıldı! Hepsi Mercek Altında - Resim : 2

Yapılan incelemede soruşturma için gerekli bilgi, belge ve kanıtların mevcut olduğu sonucuna varıldı. Bunun üzerine İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, damping iddialarının araştırılması amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Borsa İstanbul’dan Tarihi Karar: 1 Eylül’den İtibaren Hepsi DeğişiyorBorsa İstanbul’dan Tarihi Karar: 1 Eylül’den İtibaren Hepsi DeğişiyorEkonomi

Öğrencilerin Barınma Telaşı Başladı! İstanbul'da Özel Yurt Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel ÜcretlerÖğrencilerin Barınma Telaşı Başladı! İstanbul'da Özel Yurt Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel ÜcretlerEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Ticaret Bakanlığı İthalat
Son Güncelleme:
Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Altın, Dolar, Borsa... Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı?
Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar... İşte Süper Lig'deki Skandal Olayları
Borsa İstanbul’dan Tarihi Karar: 1 Eylül’den İtibaren Hepsi Değişiyor Borsa İstanbul’dan Tarihi Karar: 1 Eylül’den İtibaren Hepsi Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!
Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Mahkemeden Trump'a Büyük Şok: 'Gümrük Vergileri Yasa Dışı' Mahkemeden Trump'a Büyük Şok