Öğrencilerin Barınma Telaşı Başladı! İstanbul'da Özel Yurt Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel Ücretler

YKS sonuçlarının ardından öğrenciler barınma arayışına girdi. İstanbul’daki özel yurtlarda fiyatlar 200 bin TL’yi aşarak ailelerin bütçesini zorluyor. İşte bazı yurtların güncel ücretleri…

Son Güncelleme:
Öğrencilerin Barınma Telaşı Başladı! İstanbul'da Özel Yurt Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel Ücretler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üniversiteyi kazanan öğrenciler için en büyük sorunlardan biri barınma oldu. 2025–2026 akademik yılı için açıklanan yurt fiyatları, bazı özel üniversitelerin öğrenim ücretleriyle yarışıyor. Hatta kimi özel yurtlarda yıllık ücretler, üniversite harçlarını bile geride bırakmış durumda.

ÖĞRENCİLERİN EN BÜYÜK GİDERİ BARINMA

Öğrencilerin Barınma Telaşı Başladı! İstanbul'da Özel Yurt Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel Ücretler - Resim : 1

Prestijli vakıf üniversitelerinin yurtları ile Birgül Hanım Yurdu ve Republica gibi popüler özel yurtlarda fiyatlar öğrenciler ve aileler için ciddi bir yük haline geldi. Güvenlik ve konfor beklentisi, barınmayı bütçedeki en büyük kalemlerden biri yapıyor.

ALTERNATİFLER DE KOLAY DEĞİL

Öğrenci evleri ve paylaşımlı daireler, maliyetleri paylaşma imkanı sunsa da temizlik, güvenlik ve uyum sorunlarını beraberinde getiriyor. Aile yanında kalmak ise maddi açıdan avantajlı olsa da kampüse uzaklık ve sosyal hayata etkisi nedeniyle tercih edilmeyebiliyor.

Öğrencilerin Barınma Telaşı Başladı! İstanbul'da Özel Yurt Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel Ücretler - Resim : 2

YURTLAR HALA ÖN PLANDA

Tüm bunlara rağmen yurtlar, 24 saat güvenlik, temizlik ve kampüse yakınlık gibi avantajlarıyla birçok öğrencinin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Fiyatlar ise konum, sağlanan hizmetler ve odadaki kişi sayısına göre değişiyor. İki veya üç kişilik odalar daha uygun fiyatlı olurken, tek kişilik odalar çok daha yüksek maliyetli olabiliyor.

İşte bazı yurtların güncel fiyatları...

Öğrencilerin Barınma Telaşı Başladı! İstanbul'da Özel Yurt Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel Ücretler - Resim : 3

Özel Yurtlarda Zam Yağmuru Başladı! Üniversite Hayali Zora GirdiÖzel Yurtlarda Zam Yağmuru Başladı! Üniversite Hayali Zora GirdiEkonomi

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar Belli Oldu! İşte Başvuru Detayları ve ŞartlarÜniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar Belli Oldu! İşte Başvuru Detayları ve ŞartlarEkonomi

10 Yıl İçinde Yıldızı Parlayacak Meslekler Belli Oldu: Bu Meslekler Geleceğin Altın Bileti Olacak10 Yıl İçinde Yıldızı Parlayacak Meslekler Belli Oldu: Bu Meslekler Geleceğin Altın Bileti OlacakEkonomi

Kaynak: Ekonomim

Etiketler
Üniversite yurt
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... Bombayı Patlattı! 8 Milyon Euroluk Yıldız Geliyor
Enflasyon FED'in Radarında! Temmuz Verisi Beklentilere Paralel Geldi Enflasyon FED'in Radarında! Veriler Beklendiği Gibi
Dünya Markasının Başı Belada! Soruşturma Başlatıldı Dünya Markasının Başı Belada! Soruşturma Başlatıldı
Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar! Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı