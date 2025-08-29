Öğrencilerin Barınma Telaşı Başladı! İstanbul'da Özel Yurt Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel Ücretler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üniversiteyi kazanan öğrenciler için en büyük sorunlardan biri barınma oldu. 2025–2026 akademik yılı için açıklanan yurt fiyatları, bazı özel üniversitelerin öğrenim ücretleriyle yarışıyor. Hatta kimi özel yurtlarda yıllık ücretler, üniversite harçlarını bile geride bırakmış durumda.

ÖĞRENCİLERİN EN BÜYÜK GİDERİ BARINMA

Prestijli vakıf üniversitelerinin yurtları ile Birgül Hanım Yurdu ve Republica gibi popüler özel yurtlarda fiyatlar öğrenciler ve aileler için ciddi bir yük haline geldi. Güvenlik ve konfor beklentisi, barınmayı bütçedeki en büyük kalemlerden biri yapıyor.

ALTERNATİFLER DE KOLAY DEĞİL

Öğrenci evleri ve paylaşımlı daireler, maliyetleri paylaşma imkanı sunsa da temizlik, güvenlik ve uyum sorunlarını beraberinde getiriyor. Aile yanında kalmak ise maddi açıdan avantajlı olsa da kampüse uzaklık ve sosyal hayata etkisi nedeniyle tercih edilmeyebiliyor.

YURTLAR HALA ÖN PLANDA

Tüm bunlara rağmen yurtlar, 24 saat güvenlik, temizlik ve kampüse yakınlık gibi avantajlarıyla birçok öğrencinin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Fiyatlar ise konum, sağlanan hizmetler ve odadaki kişi sayısına göre değişiyor. İki veya üç kişilik odalar daha uygun fiyatlı olurken, tek kişilik odalar çok daha yüksek maliyetli olabiliyor.

