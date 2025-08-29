10 Yıl İçinde Yıldızı Parlayacak Meslekler Belli Oldu: Bu Meslekler Geleceğin Altın Bileti Olacak
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) yayımladığı rapora göre önümüzdeki 10 yıl içinde yıldızı en çok parlayacak meslekler belli oldu. Sağlık çalışanlarından yazılım geliştiricilere, restoran aşçılarından yöneticilere kadar uzanan liste şaşırttı. İşte geleceğin altın bileti olacak o meslekler…
Önümüzdeki 10 yılın en çok konuşulacak meslekleri belli oldu. Sağlık sektöründen teknolojiye, mutfaktan yöneticiliğe kadar uzanan listede sürpriz isimler var. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) raporu, geleceğin iş dünyasında hangi mesleklerin öne çıkacağını gözler önüne serdi. İşte önümüzdeki yıllara damga vuracak o meslekler…
SAĞLIK SEKTÖRÜ ZİRVEDE
Raporda, sağlık sektöründeki mesleklerin önümüzdeki yıllarda en çok talep görecek işler arasında olacağı belirtildi. Özellikle hemşirelik, fizyoterapi ve yaşlı bakımına yönelik mesleklerin öne çıkacağı ifade edildi.
TEKNOLOJİ VE YAZILIM BÜYÜYOR
Dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte yazılım geliştiriciler, veri analistleri ve yapay zekâ uzmanları da geleceğin meslekleri arasında yer aldı. Teknoloji alanındaki istihdamın önümüzdeki 10 yılda önemli ölçüde artması bekleniyor.
RESTORAN VE YÖNETİCİLİK ALANLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Sürpriz şekilde, restoran aşçılarının da gelecek yıllarda en çok ihtiyaç duyulacak meslekler arasında olduğu belirtildi. Ayrıca farklı sektörlerdeki yönetici ve operasyon sorumlusu pozisyonlarının da istihdamda öne çıkacağı kaydedildi.
İşte 10 yılda geleceğin altın bileti olacak meslekler...
15- Kamyon ve Tır Sürücüleri
14-Yönetim Analistleri
13- Tıbbi Asistanlar
12-Bilgisayar veBilgi SistemleriYöneticileri
11- İnşaat İşçileri
10- Hemşire Pratisyenleri
9- FinansMüdürleri
8- Tıbbi ve Sağlık HizmetleriYöneticileri
7- Genel ve OperasyonMüdürleri
6- Hemşire
5- Aşçı
4- Hızlı Servis ve Tezgah Çalışanları
3- Depo Çalışanları ve Sipariş Toplayıcılar
2-Yazılım Geliştiriciler
1- Evde Sağlık ve Kişisel Bakım
