Enflasyon FED'in Radarında! Temmuz Verisi Beklentilere Paralel Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyonu izlemek için yakından takip ettiği göstergelerden biri olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, temmuz ayında piyasa tahminleriyle uyumlu bir artış gösterdi.

Temmuz ayında çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,3 yükselirken, yıllık artış oranı yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Bu oranlar, ekonomistlerin önceden öngördüğü seviyelerle örtüştü. Haziran ayında ise endeks yine aylık yüzde 0,3 artmış, yıllık artış oranı ise yüzde 2,8 düzeyindeydi.

ÇEKİRDEK PCE NEDEN ÖNEMLİ?

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, gıda ve enerji gibi fiyat oynaklığı yüksek kalemler hariç tutularak hesaplanır. Fed, bu göstergeyi enflasyonun daha sağlıklı bir ölçüsü olarak kabul ediyor ve para politikası kararlarında bu veriyi yakından değerlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi