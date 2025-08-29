Enflasyon FED'in Radarında! Temmuz Verisi Beklentilere Paralel Geldi

ABD’de temmuz ayına ilişkin çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi açıklandı. Aylık bazda yüzde 0,3 oranında yükselen endeks, yıllık ölçekte ise yüzde 2,9 artış gösterdi. Açıklanan rakamlar, piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşti.

Son Güncelleme:
Enflasyon FED'in Radarında! Temmuz Verisi Beklentilere Paralel Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyonu izlemek için yakından takip ettiği göstergelerden biri olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, temmuz ayında piyasa tahminleriyle uyumlu bir artış gösterdi.

Temmuz ayında çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,3 yükselirken, yıllık artış oranı yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Bu oranlar, ekonomistlerin önceden öngördüğü seviyelerle örtüştü. Haziran ayında ise endeks yine aylık yüzde 0,3 artmış, yıllık artış oranı ise yüzde 2,8 düzeyindeydi.

ÇEKİRDEK PCE NEDEN ÖNEMLİ?

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, gıda ve enerji gibi fiyat oynaklığı yüksek kalemler hariç tutularak hesaplanır. Fed, bu göstergeyi enflasyonun daha sağlıklı bir ölçüsü olarak kabul ediyor ve para politikası kararlarında bu veriyi yakından değerlendiriyor.

Trump'ın Hamlesi Altın Fiyatlarını Tepe Taklak Etti! Usta Analistten Gram Altın İçin Korkutan Tahmin: 6000 TL'yi Aşabilir…Trump'ın Hamlesi Altın Fiyatlarını Tepe Taklak Etti! Usta Analistten Gram Altın İçin Korkutan Tahmin: 6000 TL'yi Aşabilir…Ekonomi
Fed Krizi Piyasaları Sarstı! Gram Altın Rekor Kırmaya HazırlanıyorFed Krizi Piyasaları Sarstı! Gram Altın Rekor Kırmaya HazırlanıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
FED Enflasyon
Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Dünya Markasının Başı Belada! Soruşturma Başlatıldı Dünya Markasının Başı Belada! Soruşturma Başlatıldı
Utanması Kalmadı... Mehmet Ali Erbil, Nikah Sonrası Canlı Yayın Açıp Takı Parası Topladı! Canlı Yayın Açıp Para İstedi
Türk-İş Verileri Açıkladı: Yoksulluk Sınırı Asgari Ücreti 4'e Katladı! Geçim Derdi Büyüyor Türk-İş Açıkladı! Yoksulluk Sınırı Asgari Ücreti 4'e Katladı
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı