Dünya Markasının Başı Belada! Soruşturma Başlatıldı

Dünyaca ünlü lüks moda devi Louis Vuitton, siber saldırıya uğradığı için müşterilerine ağır bir tazminat ödeyebilir. Markanın ABD'deki yan kuruluşuna soruşturma başlatıldı. Şirket, verileri ihlal edilen müşterilerini geç bilgilendirmekle suçlanıyor.

Son Güncelleme:
Dünya Markasının Başı Belada! Soruşturma Başlatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde artış gösteren siber suçlardan en öne çıkanlardan biri veri hırsızlığı... Bu yolla pek çok kişi ve kurum dolandırılırken, şimdi de dünyaca ünlü lüks Fransız moda evi Louis Vuitton bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. 2 Temmuz'da ağına yetkisiz erişim tespit eden moda devi, bu siber saldırı sonucu Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık, İtalya ve İsveç'teki 419 bin müşterinin bilgilerinin çalındığını fark etti.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 11 Temmuz'da söz konusu veri hırsızlığıyla ilgili açıklama yaparak Louis Vuitton'un Türkiye'de yaklaşık 143 bin müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını doğruladı. KVKK'nın açıklamasında ihlalin 7 Haziran 2025 tarihinde başladığı ve 2 Temmuz 2025 tarihinde tespit edildiği belirtildi.

Dünya Markasının Başı Belada! Soruşturma Başlatıldı - Resim : 1

Şirketin Güney Kore birimi de, Türkiye'den bir hafta önce 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bazı müşteri verilerinin sızdırıldığını fakat bu verilerin arasında müşterilerin finansal bilgilerinin bulunmadığını bildirdi.

ABD'DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunların arkasından Louis Vuitton, Amerika'da soruşturma altına alındı. Markanın ABD'deki yan kuruluşu Louis Vuitton North America Inc.'in Texas eyaletinde 23 bin 570, Washington'da ise 17 bin 615 müşterisi veri sızıntısından etkilendi. Ancak lüks marka devi, haziran ayında meydana gelen ihlali 22 Ağustos'ta müşterilerine haber vererek Kaliforniya Başsavcılık Ofisi, Teksas Başsavcılık Ofisi ve Washington Eyaleti Başsavcılık Ofisi'ne de iletti.

Dünya Markasının Başı Belada! Soruşturma Başlatıldı - Resim : 2

'MÜŞTERİLERİ GEÇ BİLGİLENDİRDİ'

Louis Vuitton North America Inc., olayın ardından etkilenen müşterileri bilgilendirmeyi geciktirmek ve eyalet ile federal yasaları potansiyel olarak ihlal etmekle suçlanıyor. Dev firma, müşterilerine tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam...Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam...Spor
'Onları Epstein Tanıştırdı' Demişti... Melania Trump'tan Hunter Biden'a 'İftira' Davası'Onları Epstein Tanıştırdı' Demişti... Melania Trump'tan Hunter Biden'a 'İftira' DavasıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
moda Tazminat
Son Güncelleme:
Gözünü Yeni Tazminata Dikti! Jose Mourinho'nun Yeni Takımını Duyurdular Yeni Adresi Belli Oldu
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar... İşte Süper Lig'deki Skandal Olayları
Türk-İş Verileri Açıkladı: Yoksulluk Sınırı Asgari Ücreti 4'e Katladı! Geçim Derdi Büyüyor Türk-İş Açıkladı! Yoksulluk Sınırı Asgari Ücreti 4'e Katladı
10 Yıl İçinde Yıldızı Parlayacak Meslekler Belli Oldu: Bu Meslekler Geleceğin Altın Bileti Olacak 10 Yıl İçinde Yıldızı Parlayacak Meslekler Belli Oldu: Bu Meslekler Geleceğin Altın Bileti Olacak
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı