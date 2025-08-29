Dünya Markasının Başı Belada! Soruşturma Başlatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde artış gösteren siber suçlardan en öne çıkanlardan biri veri hırsızlığı... Bu yolla pek çok kişi ve kurum dolandırılırken, şimdi de dünyaca ünlü lüks Fransız moda evi Louis Vuitton bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. 2 Temmuz'da ağına yetkisiz erişim tespit eden moda devi, bu siber saldırı sonucu Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık, İtalya ve İsveç'teki 419 bin müşterinin bilgilerinin çalındığını fark etti.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 11 Temmuz'da söz konusu veri hırsızlığıyla ilgili açıklama yaparak Louis Vuitton'un Türkiye'de yaklaşık 143 bin müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını doğruladı. KVKK'nın açıklamasında ihlalin 7 Haziran 2025 tarihinde başladığı ve 2 Temmuz 2025 tarihinde tespit edildiği belirtildi.

Şirketin Güney Kore birimi de, Türkiye'den bir hafta önce 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bazı müşteri verilerinin sızdırıldığını fakat bu verilerin arasında müşterilerin finansal bilgilerinin bulunmadığını bildirdi.

ABD'DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunların arkasından Louis Vuitton, Amerika'da soruşturma altına alındı. Markanın ABD'deki yan kuruluşu Louis Vuitton North America Inc.'in Texas eyaletinde 23 bin 570, Washington'da ise 17 bin 615 müşterisi veri sızıntısından etkilendi. Ancak lüks marka devi, haziran ayında meydana gelen ihlali 22 Ağustos'ta müşterilerine haber vererek Kaliforniya Başsavcılık Ofisi, Teksas Başsavcılık Ofisi ve Washington Eyaleti Başsavcılık Ofisi'ne de iletti.

'MÜŞTERİLERİ GEÇ BİLGİLENDİRDİ'

Louis Vuitton North America Inc., olayın ardından etkilenen müşterileri bilgilendirmeyi geciktirmek ve eyalet ile federal yasaları potansiyel olarak ihlal etmekle suçlanıyor. Dev firma, müşterilerine tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Kaynak: Haber Merkezi