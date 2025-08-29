Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Benfica mağlubiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi sonrası Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan tazminat maddesi ise kulüp için ciddi bir maliyet oluşturuyor.

İKİ TAKIMDAN DA PARA KAZANABİLİR

Mourinho'nun sözleşmesine göre, Portekizli teknik adam hemen başka bir takımla anlaşsa dahi Fenerbahçe, 15 milyon euro tazminat ödemek zorunda. Yani Portekizli teknik direktör, anlaşırsa hem yeni takımından hem de Fenerbahçe’den para kazanmaya devam edecek. Mourinho ile tazminat ödemeden ayrılmanın tek yolu, kendisinin istifa etmesiydi.

ŞİMDİYE DEK 85 MİLYON STERLİN TAZMİNAT ALDI

Jose Mourinho, kariyeri boyunca kovulduğu kulüplerden toplamda yaklaşık 85 milyon sterlin tazminat kazandı. Sözleşmedeki görev süresini genelde sonuna kadar tamamlamayan Mourinho, sarı-lacivertlilerden alacağı 15 milyon euroluk tazminatla belki de şimdiye dek en çok tazminat alan teknik direktör olacak.

Mourinho'nun şimdiye kadar tazminatla ayrıldığı kulüpler ve aldığı yaklaşık rakamlar şu şekilde:

Chelsea (2007): 18 M £

Real Madrid (2013): 17 M £

Chelsea - 2. Dönem (2015): 12.5 M £

Manchester United (2018): 19.6 M £

Tottenham Hotspur (2021): 16 M £

Roma (2023): 3 M £

